खुशखबरी! 6.47 करोड़ लोगों के PF अकाउंट में पहुंचा ब्याज का पैसा, जानें कैसे चेक करें पीएफ बैलेंस

नई दिल्ली. अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपका पीएफ (PF) कटता है तो आपके लिए खुशखबरी है. आपके पीएफ अकाउंट में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.50 फीसदी का ब्याज आ गया है. रिटायरमेंट फंड से जुड़े संगठन एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ (Employees’ Provident Fund Organisation) ने बताया कि उसने अब तक 6.47 करोड़ अकाउंट्स में ब्याज डाल दिया है.

बेहतर होगा कि आप भी अपना पीएफ अकाउंट चेक कर लें कि आपको अब तक ये पैसा मिला है या नहीं. आप घर बैठे-बैठे आप अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक (Know how to check PF Balance) कर सकते हैं.

मिस्ड कॉल के जरिए

आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल दें. इसके बाद ईपीएफओ से एक संदेश मिलेगा, जिसमें आपके पीएफ खाते की डिटेल मिल जाएगी. यह एसएमएस यूएएन के पंजीकृत मोबाइल नंबर से भेजना होगा.

एसएमएस के जरिए

अगर आपका यूएएन ईपीएफओ के पास रजिस्‍टर्ड है तो आपके लेटेस्ट कॉन्ट्रिब्‍यूशन और पीएफ बैलेंस की जानकारी मैसेज से मिल सकती है. इसके लिए आपको 7738299899 पर EPFOHO UAN ENG लिखकर भेजना होगा. आखरी तीन अक्षर भाषा के लिए हैं. अगर आपको हिंदी में जानकारी चाहिए तो आप EPFOHO UAN HIN लिखकर भेज सकते हैं. यह एसएमएस यूएएन के पंजीकृत मोबाइल नंबर से भेजना होगा.

ईपीएफओ की वेबसाइट के जरिए

– इसके लिए आपको ईपीएफए की वेबसाइट पर जाना होगा.– यहां Employee Centric Services पर क्लिक करें.– अब View Passbook पर क्लिक करें.– पासबुक देखने के लिए UAN से लॉगइन करें.

उमंग ऐप के जरिए

– अपना उमंग ऐप (UMANG) खोलें और ईपीएफओ पर क्लिक करें.– अब Employee Centric Services पर क्लिक करें.– यहां व्यू पासबुक ऑप्‍शन पर क्लिक करें.– अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड (OTP) नंबर भरें.– ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा.– ओटीपी डालने के बाद आप अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं.