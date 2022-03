UAN के बिना भी चेक कर सकते हैं पीएफ बैलेंस, जानें पूरा प्रोसेस

PF Balance Without UAN Number: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाते में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज दर (Interest Rate) में कटौती करने का ऐलान किया है. इस फरमान के बाद पीएफ खाते में जमा राशि पर 8.5 फीसदी के बजाय 8.1 फीसदी ब्याज ही मिल पाएगा.

किसी भी नौकरी करने वाले कर्मचारी के लिए प्रोविडेंट फंड एक बड़ी जमा पूंजी होती है. पीएफ के लिए UAN Number जारी किया जाता है. यूएएन नंबर के आधार पर आप PF का पैसे ट्रांसफर करने, पीएफ का बैलेंस चेक करने और PF निकालने जैसे काम आसानी से कर सकते हैं.

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन नंबर (UAN) पीएफ खाताधारकों को दिया जाता है. यह नंबर 12 अंकों का होता है. इस नंबर को नंबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)द्वारा जारी किया जाता है. UAN Number की व्यवस्था लागू होने के बाद आपकी पहली या जिस कंपनी में काम करते है एक बार आपको UAN Number दिया जाता है. यह नंबर पूरी ज़िंदगी के लिए एक ही रहता है.

कई बार देखने में आता है कि लोग अपना यूएएन नंबर भूल जाते हैं. अगर आप अपने EPFO खाते में पैसा जमा करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं और आप UAN नंबर भूल गए हैं, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि, ये दोनों ही काम आप बिना UAN के भी कर सकते हैं.

UAN के बिना पता करें पीएफ बैलेंस

सबसे पहले epfindia.gov.in पर जाकर लॉग-इन करें. अब Click Here to Know your EPF Balance के ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां आपके सामने एक नया पेज epfoservices.in/epfo/ खुलेगा. अब यहां पर Member Balance Information का चयन करें. इसके बाद अपने राज्य का चयन करें और अपने EPFO ऑफिस लिंक पर क्लिक करें.

यहां आपको पीएफ खाता संख्या, नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. अब सबमिट पर क्लिक करें और आपको पीएफ बैलेंस दिख जाएगा.

इसके बाद आपका UAN एक्टिवेट हो जाएगा. नंबर और पासवर्ड आपको मोबाइल पर रिसीव हो जाएंगे. UAN एक्टिवेट होने के 6 घंटे बाद ही पीएफ बैलेंस देख सकते हैं.

इस तरह चेक करें बैलेंस

आप अपने पीएफ खाते का बैलेंस मैसेज भेजकर या फिर मिस्ड कॉल करके भी जान सकते हैं. आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक एसएमएस EPFOHO UAN.. टाइप करके 77382-99899 नंबर पर भेजना होगा. मैसेज भेजने के बाद EPFO आपको रिप्लाई कर आपका बैलेंस बता देगा.

आप मिस्ड कॉल के जरिए EPFO बैलेंस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपका अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 011-229014016 नंबर पर मिस्ड कॉल करनी होगी.