PM Kisan 10th Installment: पीएम किसान की 10वीं किस्त आज आ सकती है किसानों के खाते में, जानिए वजह

PM Kisan 10th Installment: प्रधानमंत्री किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi) के अन्तर्गत मिलने वाली किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार रहता है. किसानों को सम्मान निधि की 10वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi 10th Installment) का भी इंतजार है. खबर आई थी कि 10वीं किस्त 15 दिसंबर को आने वाली थी लेकिन ये टल गया. अब तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है 10 किस्त प्रधानमंत्री आज गुरुवार यानी 16 दिसंबर को जारी कर सकते हैं.

मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती के तौर-तरीकों पर आयोजित एक कृषि कार्यक्रम के समापन समारोह को 16 दिसंबर को ‘ऑनलाइन’ संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम में करीब 5,000 किसानों के भाग लेने की संभावना है. इसी कारण यह अनुमान लगाया जा रहा है कि गुरुवार को पीएम किसान के पैसे किसानों के खाते में डाले जा सकते हैं. हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है.

पिछले साल 25 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के खातों में पैसे भेजे थे. उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्माम निधि योजना के तहत 18 हजार करोड़ रुपए जारी किए. पीएम किसान योजना की किस्त के तौर पर देश के करीब नौ करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए. इसके बाद 31 मार्च 2021 तक इस किस्त के तहत 10,23,49,443 लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच चुका है.

किस्त आने का या देरी का कैसे चलता है पता

किसानों के स्टेटस को देखें तो उसमें फिलहाल ‘Rft Signed by State For 10th Installment’ लिखा आ रहा है. इसका मतलब है कि ‘राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के डाटा जैसे आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और बैंक के IFSC कोड की जांच हो चुकी है और वो सही पाया गया है. इसके बाद FTO (Fund Transfer Order) जनरेट होगा. स्टेट्स में ‘FTO is Generated and Payment confirmation is pending’ लिखा आने से पता चलता है कि जल्द ही आपकी किस्त अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

जब तक FTO जनरेट नहीं होता है, यही किस्त रुकने का मुख्य कारण होता है. कई बार सरकार की तरफ से अकाउंट में पैसे नहीं आने का कारण आधार नंबर और बैंक अकाउंट में गलतियां होना हो सकता है. इसके अलावा बैंक खाते का नाम और आधार कार्ड पर दर्ज नाम की स्पेलिंग मैच नहीं कर रही हो या फिर गलत IFSC कोड भर दिया हो, तो भी किसानों के मिलने वाली राशि नहीं आती.

PM Kisan Yojna की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाकर किस्त का स्टेटस चेक कैसे करें?>> आधिकारिक वेबसाइट पर ‘Farmers Corner’ के ऑप्शन पर क्लिक करें.>> इसके बाद ‘Beneficiaries List’ के ऑप्शन पर जाएं>> अपना राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव का चुनाव करें.>> ‘Get Report’पर क्लिक करे.>> आपके सामने एक लिस्ट खुलेगी, लिस्ट में आपके खाते का स्टेटस पता चल जाएगा.