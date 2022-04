नई दिल्‍ली. देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि (PM Kisan) योजना के तहत आने वाली 11वीं किस्‍त का बेसब्री से इंतजार है. इसके लिए ई-केवाईसी अपडेट कराने की प्रक्रिया चल रही है.

PM Kisan की वेबसाइट के मुताबिक, जिन किसानों की ई-केवाईसी अपडेट हो चुकी है और सरकार की ओर से उसका सत्‍यापन भी पूरा हो चुका है, उनके स्‍टेटस पर भी अपडेट किया जा चुका है. जिन किसानों के स्‍टेटस में FTO is Generated and Payment confirmation is pending लिखकर आ रहा है, उनका सत्‍यापन सरकार की ओर से पूरा कर लिया गया है और सरकार ने भुगतान को लेकर कन्‍फर्मेशन भी जारी कर दिया है. ऐसे किसानों के खाते में जल्‍द ही 11वीं किस्‍त के पैसे आ जाएंगे.

कुछ किसानों के स्‍टेटस में अब भी e-KYC लिखा दिख रहा है. ऐसे लोगों को अगली किस्‍त पाने के लिए सबसे पहला अपनी ई-केवाईसी अपडेट करानी होगी. सरकार ने अप्रैल से ऑनलाइन ई-केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया भी बंद कर दी है. अब किसानों को इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) जाना होगा.

इस दिन आ सकते हैं पैसे

जानकारों ने अनुमान जताया है कि अप्रैल में ही सरकार किसानों को योजना की 11वीं किस्‍त का पैसा दे सकती है. कयास ये भी लगाए जा रहे कि नवरात्र की समाप्ति पर रामनवमी के दिन या 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा. गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल-जुलाई की किस्‍त 15 मई को किसानों के खाते में आई थी. इस लिहाज से देखा जाए तो इस बार एक महीने पहले ही सरकार तोहफा दे सकती है.

हर साल मिलती है 6 हजार की मदद

मोदी सरकार ने किसानों को सीधे आर्थिक मदद देने के लिए साल 2018 में इस योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत किसानों को हर महीने 500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है और चार महीने का पैसा एकसाथ खाते में भेजा जाता है. इस तरह 2,000 रुपये की तीन किस्‍त हर साल आती है. योजना शुरू होने के बाद से अब तक 10 किस्‍त किसानों को दी जा चुकी है और 11वीं इसी महीने आने का अनुमान है.

किसान ऐसे चेक करें अपना स्‍टेटस

-सबसे पहले pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाएं.-वेबसाइट के बाईं ओर किसान कॉर्नर पर क्लिक करें.-उसके बाद बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करें.-यहां आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालें और सामने खुली लिस्‍ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं.-अपने नाम के आगे FTO is Generated and Payment confirmation is pending लिखा देख सकते हैं.-किसी तरह की गड़बड़ी पर आप हेल्‍पलाइन नंबर पर फोन कर शिकायत भी कर सकते हैं.