PM Kisan: इस दिन आ सकता है किसानों के खाते में पैसा, राज्य सरकारों ने किया RFT साइन

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की राशि का इंतजार कर रहे करोड़ों लाभार्थी को मई महीने की शुरुआत में खुशखबरी मिल सकती है. पात्र लाभार्थी किसानों के खाते में अगले 10-15 दिनों में सरकार पैसा ट्रांसफर कर सकती है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम किसान का पैसा 3 मई यानी अक्षय तृतीया के दिन किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है. राज्य सरकारों ने आरएफटी साइन (RFT Sign) कर दिया है. RFT का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर. इसके बाद इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि किसानों को 11वीं किस्त जल्दी ही मिल सकती है.

अपना स्टेटस चेक करें

अगर आपने अभी तक अपना स्टेटस खोलकर चेक नहीं किया है तो जल्दी चेक करें. अगर स्टेटस में RFT Sign by state लिखा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी चेक कर ली गई है. इसे अब आगे भेजा चुका है. यदि आपके स्टेटस में FTO is Generated and Payment confirmation is Pending लिखा आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि सरकार ने अपकी जानकारी को कन्फर्म कर लिया है. यानी अब आपको 11वीं किस्त के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. जल्दी ही 2,000 रुपये आपके खाते में ट्रांसफर होने वाले हैं.

पीएम किसान सम्मान योजना के तहत केंद्र सरकार रजिस्टर्ड किसानों को सालाना 6 हजार रुपये देती है. यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है. हर किस्त में 2,000 रुपये दिए जाते हैं. अब तक इस योजना के लाभार्थी के खातों में 10 किस्त ट्रांसफर किए जा चुके हैं.