PM Kisan: लाभार्थी किसानों के लैंड रिकॉर्ड की हो रही है जांच, अपात्र लोगों को लौटानी होगी राशि

नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) में देश के 10 करोड़ से ज्‍यादा किसान रजिस्‍टर्ड हैं. किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक किसानों को दो-दो हजार रुपये की 11 किस्‍तें दी जा चुकी हैं. इस योजना में गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद अब सरकार ने योजना में पंजीकृत किसानों के कागजातों की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्‍तर प्रदेश सरकार ने पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojna) के लाभार्थी किसानों की जमानों के रिकॉर्ड को जांचने का आदेश दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी किसानों के लैंड रिकॉर्ड की मैपिंग की जाए. जिला राजस्व एवं कृषि विभाग ने प्रयागराज में ही 6.96 लाख किसानों के लैंड रिकॉर्ड को जांचने का काम शुरू कर दिया है.

जांच में मिली खामियां

अधिकारियों ने बताया कि प्रयागराज जिले में कई आवेदनों में खामियां पाई गईं, जिनमें लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवेदन किया था. ऐसे आवेदनों को खारिज कर दिया गया है. अब धोखाधड़ी को रोकने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में सभी किसानों के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है. कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रयागराज में कुल 6.96 लाख लोगों ने योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और इस तरह उनकी दर्ज की गई जमीन अब जांच के दायरे में है.

वापस करनी होगी राशि

जो व्‍यक्ति इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र नहीं था और उसने गलत तरीके से पीएम किसान योजना का लाभ उठाया है, तो उसे योजना के तहत मिली धनराशि को वापस देना होगा. प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना का लाभ हर वह व्‍यक्ति नहीं ले सकता, जिसके पास कृषि भूमि है. इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं. सरकार ने ऐसे लोगों की सूची बनाई है, जिनको इस योजना से बाहर रखा गया है.

ऐसे चेक करें पात्रता

अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आप इस योजना के पात्र हैं अथवा नहीं, तो ये काम आप आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं. इसके लिए आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद वेबसाइट पर मौजूद ‘Online Refund’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

अब आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर अथवा अपना बैंक अकाउंट नंबर दर्ज होगा. यह सब करने के बाद ‘Submit’ के ऑप्शन पर क्लिक कर दें. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगर ‘You are not eligible for any refund amount’ का मैसेज नजर आता है, तो आपको कोई पैसा रिफंड नहीं करना है. इसका अर्थ है कि आप पीएम किसान योजना के लिए पात्र हैं. अगर आप पात्र नहीं होंगे तो आपको रिफंड करने की राशि का मैसेज स्क्रीन पर दिखने लगेगा.