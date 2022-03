PM Kisan: किसानों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने बढ़ाई e-KYC की डेडलाइन, जानिए नई डेट

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत केंद्र सरकार देश के किसानों के अकाउंट में 6 हजार रुपये सालाना ट्रांसफर करती है. हर 4 महीने में किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं. अब तक इस योजना की 10 किस्त किसानों के खाते में पहुंच चुकी है. इस बीच पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों के लिए खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने योजना का लाभ पाने के लिए अनिवार्य eKYC की डेडलाइन बढ़ा दी है. पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) के मुताबिक, अब 22 मई, 2022 तक eKYC पूरी की जा सकती है. पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च, 2022 थी.

मोबाइल फोन से ही आसानी से पूरा करें ई-केवाईसी

>> सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं.>> Farmers corner पर और ई-केवाईसी लिंक दिखेगा, जहां क्लिक करते ही आधार नंबर मांगेगा.>> आधार नंबर डालें और इमेज कोर्ड डालकर सर्च बटन दबाएं.>> फिर आधार से लिंक किया गया अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें.>> आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा जिसे डालते ही आपका ई-केवाईसी पूरा हो जाएगा.

ये भी पढ़ें- Monetary Policy: एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट का अनुमान, ब्याज दरों में बदलाव नहीं करेगा RBI

अप्रैल के पहले हफ्ते में आ सकती है पीएम किसान की अगली किस्त

दूसरी ओर, पीएम किसान की अगली किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है. जल्द ही किसानों को 11वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में पीएम किसान योजना के 2 हजार रुपये ट्रांसफर किए जा सकते हैं.

ऐसे चेक करें स्टेटस

>> पहले पीएम किसान (PM Kisan) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं.>> यहां आपको राइट साइड पर Farmers Corner का विकल्प मिलेगा.>> यहां Beneficiary Status के ऑप्शन पर क्लिक करें. नया पेज खुल जाएगा.>> नए पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से कोई एक विकल्प चुनें. इन तीन नंबरों के जरिये आप चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं.>> आपने जिस विकल्प का चुनाव किया है, उसका नंबर भरिए. इसके बाद Get Data पर क्लिक करें.>> यहां क्लिक करने के बाद आपको सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी.>> अगर आपको FTO is generated and Payment confirmation is pending लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपका अमाउंट प्रोसेस हो रहा है.