Laying of Foundation stone by PM Narendra Modi: दिल्‍ली से वैष्‍णोदेवी का सफर सड़क मार्ग से जल्‍द ही छह घंटे का रह जाएगा, अभी इस सफर में 14 घंटे का समय लगता है. Ministry of Road Highways दिल्‍ली-अमृतसर-कटरा के बीच ग्रीनफील्‍ड एक्‍सप्रेसवे का निर्माण करा रहा है. Prime Minister Narendra Modi आज पंजाब के फिरोजपुर में इस एक्‍सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे. साथ ही कई प्रोजेक्‍ट का शिलान्‍यास करेंगे.