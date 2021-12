PM SYM: हर महीने मिलेगी 3,000 रुपये की पेंशन, बड़े काम की है श्रमयोगी मानधन योजना

PM Sharm Yogi MaanDhan News: ईंट-भट्टों पर, निर्माण कार्य में लगे मजदूर या फिर असंगठित सेक्टर के अन्य मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक मदद मुहैया कराने के मकसद से केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना’ (PM Sharm Yogi MaanDhan) शुरू की है. असंगठित क्षेत्र के कामगारों को आए दिन आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. उनकी स्थिति उस समय बहुत खराब होती है जब उनका शरीर मेहनत करने के लायक नहीं होता है. ऐसे में यह स्कीम उनके लिए वरदान साबित हो सकती है. सरकार ने मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरूआत की थी.

श्रमयोगी मानधन योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में पेंशन दी जाती है. इस योजना में उन श्रमिकों को शामिल किया गया है जिनकी आय 15,000 रुपये महीना या फिर इससे कम है. पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जैसे- ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, ईंट भट्टा पर काम करने वाले मजदूर आदि उठा सकते हैं. इस योजना के तहत श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के करीब 46 लाख कामगारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. श्रम मंत्रालय के अनुसार 25 नवंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार असंगठित क्षेत्र के कुल 45,77,295 कामगारों ने योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है.

करना होगा आवेदन

जिन श्रमिकों की उम्र 18 साल से 40 साल के आयु वर्ग के बीच है और जिनकी आय 15,000 रुपये महीने से ज्यादा नहीं है, वे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए श्रमिक के पास मोबाइल फोन, आधार नंबर और बैंक में बचत खाता होना चाहिए.

श्रमयोगी मानधन योजना के अप्लाई करने के लिए तमाम सभी जरूरी दस्तावेज के साथ नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है.

ऑनलाइन आवेदन

पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट www.maandhan.in पर जाना होगा. यहां पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ (Click here t apply now) पर क्लिक करना होगा. यहां क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा. इस पेज पर आपको सेल्फ इनरोलमेंट (Self Enrollment) के विकल्प पर क्लिक करना होगा. यहां क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करें. इसके बाद नाम, ई-मेल और कैप्चा कोड को भरकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें. ओटिपी दर्ज करने के बाद आपको वेरिफिकेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा. अब आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल कर आएगा. आपको वह आवेदन फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा.

कितना देना होगा प्रीमियम

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत श्रमिक को अपनी उम्र के हिसाब से निवेश करना होगा. अगर कोई श्रमिक 18 साल का है तो हर उसे महीने 55 रुपये निवेश करना होगा. 19 साल की उम्र के लोगों को हर महीने 100 रुपये और 40 साल की उम्र के लोगों को हर महीने 200 रुपये निवेश करने होंगे. अगर पेंशन सेवा शुरू होने से पहले ही श्रमिक की मृत्‍यु हो जाती है तो उनके पति/पत्‍नी को पेंशन का 50 फीसदी रकम मिला करेगी.