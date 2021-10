₹10 हजार लगाकर कोई भी शुरू कर सकता है यह कारोबार, हर महीने होगी ₹1 लाख से ज्यादा की कमाई, जानें कैसे? 

नई दिल्ली. अगर आप किसी बिजनेस की तलाश (how to start my own business) में हैं जो हर सीजन में चले और बंपर कमाई (quickly earn money) हो, तो हम आपको एक ऐसा आइडिया (Profitable business idea) दे रहे हैं, जो इन दिनों भारी डिमांड में है. जी हां…आज हम आपको एक शानदार बिजनेस आइडिया (Business idea) के बारे में बता रहे हैं. इसे आप घर बैठे मात्र 8-10 हजार रुपये में शुरू कर (Start own business) सकते हैं.

इसके लिए आपको किसी प्रकार को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी ना ही अधिक निवेश की. हम बात कर रहे हैं- टिफिन सर्विस (Tiffin Service business) के बारे में.. तो आइए जानते इस बिजनेस के बारे में सबकुछ..

बेहद मुनाफे वाला सौदा है यह कारोबार

इन दिनों दिल्ली-एनसीआर जैसे मेट्रो सिटीज, जहां भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग टिफिन (Tiffin business) की जरूरत महसूस कर रहे हैं.बड़ी संख्या में लोग टिफिन सर्विस पर निर्भर रहने लगे हैं. इनमें युवा, बैचलर्स, कामकाजी महिलाएं तक शामिल हैं. काम के सिलसिले में या फिर कहें की पढ़ाई के सिलसिले में अधिकतर लोग अपने घर से दूर रहते है. जहां अक्सर खाने पीने की परेशानी रहती है. लोग आधे से ज्यादा समय यही सोचते हुए पाए जाते है कि कम किमत में घर जैसा खाना कैसे मिले. ऐसे में आप लोगों इस डिमांड को पूरा करते हुए टिफिन सर्विस का बिजनेस शुरु कर सकते हैं. ऐसा माना जाता है कि इस बिजनेस में माउथ-पब्लिसिटी ज्यादा कामयाब होती है. ऐसे में टिफिन का कारोबार आपके लिए मुनाफे वाला सौदा हो सकता है.

10 हजार की छोटी रकम में शुरू करें कारोबार

इस कार्य को शुरू करने के लिए किसी प्रकार की कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. क्योंकि इसे आप अपने घर के किचन से शुरू कर सकते हैं. टिफिन सर्विस के कारोबार को शुरू करने के लिए महज 8-10 हजार रकम खर्च करनी पड़ेगी और कुछ माह बाद ही आपको मुनाफा होने लगेगा. दिल्ली निवासी टिफिन सर्विस कारोबार करने वाली निमिषा जैन कहती हैं, अगर आपके खाने की क्वालिटी अच्छी होगी और कस्टमर के टेस्ट की होगी, तो बहुत जल्द आप महीने के 1-2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं. बता दें कि निमिषा ने लाॅकडाउन में केवल 8 हजार में टिफिन के इस कारोबार शुरू किया था और आज लाखों में इनकम हो रहा है.

क्वालिटी का रखना होगा खास ध्यान

टिफिन सर्विस को आप छोटी रकम निवेश करके शुरू कर सकते हैं. इसमें आपको केवल खाने पीने की जरूरी सामान, चम्मच, बर्तन की जरूरत पड़ेगी. इस कारोबार के लिए आपको बस खाने की क्वालिटी का ध्यान रखना होगा. टिफिन सर्विस की मार्केटिंग सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए आसानी से कर सकते हैं. फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बाकायदा पेज बना सकते है. वहां काफी अच्छे रिस्पांस मिलते हैं.

निमिषा कहती हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है. आज इसी काम ने मुझे पहचान दिलाई है. कई बार हम सही वक्त का इंतजार करते रह जाते हैं और वक्त निकल जाता है. साथ ही किसी भी काम को शुरू करने के बाद उसे वक्त देना चाहिए. टिफिन सर्विस के कारोबार में मुनाफा कई बार कारोबार शुरू करने के अगले ही माह से होने लगता है. तो कई बार छह माह तक भी कोई मुनाफा नहीं होता. ऐसे में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. वह कहती हैं, मैंने जब जायका टिफिन का काम शुरू किया था, तब मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं होता था. करीब छह माह बाद से मुनाफा होना शुरू हुआ है.