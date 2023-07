How to find old property records state wise: किसी भी तरह की जमीन अथवा प्रॉपर्टी को खरीदना आज एक आम बात हो गई है. ज्यादातर लोग अपने हिसाब से घर बनवाने या फिर भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जमीन खरीदते है, क्योंकि जमीन का भाव निरंतर बढ़ता रहता है और यह एक ऐसी संपत्ति है जो कभी भी नष्ट नहीं होती है. लेकिन अक्सर लोग जमीन या प्रॉपर्टी खरीदते समय धोखाधड़ी के शिकार हो जाते है. इसलिए जरूरी है किसी भी तरह की जमीन को खरीदने से पहले उस जमीन से संबंधित सभी तरह के नए एवं पुराने दस्तावेजों की जांच कर लेना चाहिए ताकि बाद में आपको किसी भी प्रकार के विवाद या फिर नुकसान न उठाना पड़े.

पहले लोगों को भूमि संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्व विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे. बिना जान-पहचान के कोई काम होना बेहद ही मुश्किल था. लेकिन आज ऐसा नहीं है. आप बिना किसी पहचान के भी जमीन का पुराना रिकॉर्ड आसानी से निकाल सकते हैं. ऐसे तो हमें जमीन का 50 साल पुराना ही चाहिए होता है, लेकिन कई बार 100 साल पुराने रिकॉर्ड की भी जरूरत पड़ जाती है. अगर आप भी जमीन का पुराना रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम आपको इसका तरीका बता रहे हैं…

कैसे देखें जमीन का पुराना रिकॉर्ड

जमीन का पुराना रिकॉर्ड देखने के लिए लगभग सभी राज्यों के राजस्व विभाग द्वारा ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च किया जा चूका है. आप अपने राज्य के भूलेख पोर्टल पर विजिट करके जमीन का 100 साल पुराना रिकॉर्ड भी देख सकते हैं. आप किसी भी जमीन का पुराना से पुराना रिकॉर्ड केवल नाम, खसरा नंबर, खाता संख्या, जमाबंदी नंबर से देख सकते हैं. चलिए हम आपको इसका प्रोसेस बताते हैं…

– मान लीजिए आप बिहार के निवासी हैं तो भूमि के रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको Revenue Department, Bihar की आधिकारिक वेबसाइट http://bhumijankari.bihar.gov.in/ पर जाना होगा.

– इसके पश्चात आप बिहार स्वराज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के Homepage पर आ जायेंगे, यहां आप view registered document के ऑप्शन पर क्लिक करें.

– Click करते ही आपकी स्क्रीन अवार्ड्स पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा. यहां आपको मांगी गई सभी जरूरी जानकारी Fill करके Search Button पर क्लिक करना है.

– जैसे ही आप Search Button पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, इसमें आपको नीचे click here to view the details के आप्शन पर क्लिक करना होगा.

– अब आपकी स्क्रीन पर जमीन से संबंधित सभी जरूरी Records / information दिखाई देगा. अगर आप और अधिक विवरण देखना चाहते है तो view details के ऑप्शन पर क्लिक कर दे.

इस तरह निकालें ऑफलाइन रिकॉर्ड

अगर आप ऑफलाइन जमीन का पुराना रिकॉर्ड देखना चाहते है तो आपको राजस्व विभाग के कार्यालय में जाना है. फिर आपको स्वराज विभाग के संबंधित अधिकारी से भूमि का रिकॉर्ड देखने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा.. अब आपको इस में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरकर और निर्धारित शुल्क को संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा. जिसके उपरांत स्वराज विभाग के अधिकारी के द्वारा आप को जमीन के पुराने कागजों की प्रतिलिपि प्रदान कर दी जाएगी.