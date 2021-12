Good News: बैंक से लोन लेना हुआ इतना आसान जितना खाना ऑर्डर करना!

Bank Loan Interest Rate: देश के बैंकिंग सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है. बैंक से जुड़े तमाम कामकाज चुटकियों में हो रहे हैं. पैसा जमा करना हो या निकालना, या फिर लोन लेना अब बहुत आसान हो गया है. देश के अग्रणी सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National bank) ने एक कदम आगे बढ़ते हुए लोन प्रोसेसिंग को बेहद आसान कर दिया है. और यह इतना आसान कर दिया है जितनी आसानी से आप खाने का ऑर्डर करते हैं.

अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं और इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है तो आपके लिए बैंक 8 लाख रुपए तक के इंस्टा लोन सुविधा की सुविधा दे रहा है.

ऐसे मिलेगा लोन (How to apply for loan)

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) अपने ग्राहकों को 8 लाख रुपये तक का इंस्टा लोन का फायदा दे रहा है. अगर आपको लोन चाहिए तो सिर्फ मोबाइल नंबर और आधार नंबर पर यह लोन मिल जाएगा. पीएनबी ने ट्वीट करके इंस्टा लोन के बारे में जानकरी दी है.

पंजाब नेशनल बैंक ने बताया है कि अब बैंक से लोन लेना उतना ही आसान हुआ, जितना कि खाना ऑर्डर करना है. अगर आप कम ब्याज दरों में पर्सनल लोन ढूंढ रहे हैं तो पंजाब नेशनल बैंक के इंस्टा लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं. ज्यादा जानकारी के लिए आप tinyurl.com/t3u6dcnd लिंक पर क्लिक कर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा आप istaloans.pnbindia.in पर भी विजिट कर सकते हैं.

कौन ले सकता है लोन (Bank Loan Interest Rate)

पंजाब नेशनल बैंक के इंस्टा लोन का फायदा उठाने के लिए आपको केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर पीएसयू कर्मचारी होना चाहिए. अगर आप इनमें से कोई हैं तो आपको मिनटों में लोन मिल जाएगा. इस लोन की सुविधा 24X7 उपलब्ध है. खास बात ये है कि इंस्टा लोन की प्रोसेसिंग फीस जीरो है.

IPPB ने बढ़ाए चार्ज

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank-IPPB) में पहली जनवरी से 10,000 रुपये अधिक जमा और निकासी के लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा. इससे पहले, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने 01 अगस्त, 2021 से प्रभावी अपने डोरस्टेप बैंकिंग शुल्क में बदलाव किया था जो प्रति ट्रांजेक्शन के लिए 20 रुपये है.

भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) ग्राहकों को 3 प्रकार के बचत खाते की सर्विस मुहैया कराता है. इन बचत खातों के अपने कुछ नियम हैं. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, आप सभी भुगतान बैंक खातों में 1 लाख रुपये अधिक नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप डाकघर बैंक में खाता खोल सकते हैं जहां 1 लाख रुपये से अधिक की राशि स्थानांतरित की जा सकती है.