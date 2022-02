वर्ड हेरिटेज Matheran Hill Railway के सफर को रहिए तैयार, तेजी से चल रहा काम, साल के आखिर तक चलेगी टॉय ट्रेन

काम पूरा होने के बाद माथेरान हिल रेलवे (Matheran Hill Railway) में नेरल और अमन लॉज के बीच टॉय ट्रेन सेवाएं (Toy Train Services between Neral and Aman Lodge) 2022 के अंत तक फिर से पटरी पर आ जाएंगी. फ‍िलहाल अमन लॉज और माथेरान के बीच टॉय ट्रेन सेवाएं (Aman Lodge to Matheran Toy Train) (लगभग 2 किमी की दूरी) चल रही हैं. विभिन्न सुरक्षा कार्यों को करने के लिए 2019 में नेरल और अमन लॉज के बीच सेवा को निलंबित कर दिया गया था.