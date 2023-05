तत्काल ट्रेन टिकट चाहिए? अपनाएं ये 'मास्टर' ट्रिक, नहीं रहेगा बुकिंग का झंझट, सिर्फ करना होगा पेमेंट

How To Book Conform Tatkal Ticket: कई बार ऐसा होता है कि हमें अचानक से कहीं निकलना पड़ता है और इसके लिए हमें तुरंत ट्रेन के टिकट (Train Ticket) की जरूरत पड़ जाती है. ऐसे में कन्फर्म टिकट (Confirm Ticket) मिल पाना बहुत मुश्किल होता है. यात्रियों के इस समस्या को दूर करने के लिए तत्काल टिकट (Tatkal Ticket) की व्यवस्था की गई है जिसे यात्रा वाले दिन से एक दिन पहले बुक किया जा सकता है. हालांकि, तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू होते ही मिनटों में बुकिंग फुल हो जाती है और बुकिंग वेटिंग लिस्ट में चला जाता है.

कन्फर्म तत्काल टिकट मिल सके इसलिए कई लोग एजेंट्स से बुकिंग करवाते हैं. लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ट्रिक के बारे में जिससे आप घर बैठे ही कन्फर्म तत्काल टिकट बुक करवा सकते हैं. बता दें कि एसी तत्काल टिकट की बुकिंग सुबह 10 बजे और नॉन-एसी टिकट की बुकिंग सुबह 11 बजे से शुरू होती है. रेलवे ने एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है जिसकी मदद से आप तत्काल टिकट बुकिंग के लंबे प्रोसेस से बचते हुए कन्फर्म टिकट बुक कर सकते हैं. आइए जानते हैं…

‘मास्टर लिस्ट फीचर’ बनाएगा काम आसान

कई लोगों को परेशानी होती है कि तत्काल टिकट का बुकिंग समय शुरू होती ही कुछ ही मिनटों के भीतर सभी टिकटें बुक हो जाती हैं. होता ये है कि यात्रियों की डिटेल्स भरते भरते ही सभी सीटें फुल हो जाती हैं और तत्काल बुकिंग भी वेटिंग लिस्ट में चला जाता है. ऐसे में समझ नहीं आता कि आखिर तत्काल टिकट बुक करने के लिए क्या किया जाए.

दरअसल, रेलवे ने यात्रियों की इसी समस्या का हल निकालने के लिए ‘मास्टर लिस्ट फीचर’ (Master List Feature) को शुरू किया है, जिसमें आप तत्काल विंडो के खुलने के पहले ही यात्रियों की डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं. आपको बस तत्काल विंडो के खुलते ही पेमेंट करना होगा और कन्फर्म टिकट बुक हो जाएगी. इस फीचर के चलते तत्काल टिकट को बुक करना (Tatkal Ticket Booking Process) बेहद आसान हो गया है. आइए जानते हैं कैसे मास्टर लिस्ट से कैसे बुक कर सकते हैं टिकट.

मास्टर लिस्ट को यूज करने की पूरी प्रक्रिया

1- इसके लिए आप सबसे पहले अपने IRCTC अकाउंट पर Login करें.2- इसके बाद My Account पर जाकर My Profile सेक्शन पर क्लिक करें.3- My Profile पर क्लिक करते ही आपको Add/Modify मास्टर लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा.4- मास्टर लिस्ट खुलने के बाद आप यात्री का नाम, उम्र, लिंग, बिर्थ, आईडी की जानकारी भरें.5- इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें.6- इसके बाद मास्टर लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी.7- टिकट की बुकिंग करते समय My Passenger List पर क्लिक करें करें.8- इसके बाद आपको बस पेमेंट करके आसानी से Confirm Ticket पा सकते हैं.