नई दिल्‍ली : भारतीय रेल (Indian Railways) के लाखों कर्मचारियों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. रेलवे द्वारा नाइट ड्यूटी भत्ते (Night Duty Allowance) के नियमों में किए गए बदलाव के बाद 43,600 रुपये से ज्यादा बेसिक सैलरी वाले रेलवे कर्मियों को नहीं मिल रहा यह अलाउंस उन्‍हें जल्‍द मिलना शुरू हो सकता है. यह मामला वित्‍त मंत्रालय के पास विचाराधीन है और रेल मंत्रालय की तरफ से इस मुद्दे का जल्‍द हल निकालने की गुजारिश की गई है. सूत्रों के अनुसार, जल्द इस पर सकारात्‍मक फैसला हो सकता है.

दरअसल, रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) के पूर्व के एक बड़े फैसले के बाद जिन रेलवे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 43,600 रुपये से ज्यादा है, उन्हें नाइट ड्यूटी अलाउंस (Night Duty Allowance) देना बंद कर दिया गया. रेलवे के इस फैसले से करीब 3 लाख से अधिक रेल कर्मी प्रत्‍यक्ष तौर पर प्रभावित हुए हैं. रात्रि भत्ता आवश्यक ट्रेन चलाने वाले ड्राइवरों, उसका संचालन करने वालों और मेंटनेंस आदि स्टाफ को दिया जाता है. इस आदेश के बाद 43600 रुपये बेसिक सैलरी से ऊपर वाले रेलकर्मियों के हितों को ध्‍यान में रखते हुए रेल संगठनों ने इसकी बहाली को लेकर पुरजोर मांग भी उठाई है.

रेलवे की प्रिंटिंग प्रेस नहीं होंगी बंद, रेलकर्मियों-यात्रियों को होगा फायदा

रेलवे बोर्ड के सचिव ने हाल ही में एक पत्र में कहा है कि रेल मंत्रालय की तरफ से पहले ही इस मुद्दे को उठाया गया है और इसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के पास सहमति के लिए बोर्ड के दिनांक 9.9.2021 और 23 नवंबर 2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से भेज दिया गया. सचिव की तरफ से बताया गया है कि व्यय विभाग ने दिनांक 16 दिसंबर 2021 के कार्यालय ज्ञापन की प्रति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दी है. यह भी बताया कि इस मुद्दे पर डीओपीटी को एक रेफरेंस दिया गया है और डीओपीटी से जवाब का इंतजार है.

अब हाल ही में रेल मंत्रालय ने वित्‍त मंत्रालय (Ministry of Finance) के व्यय विभाग (Department Of Expenditure) द्वारा प्रदान की गई स्थिति के आलोक में मामले के शीघ्र समाधान के लिए बीते 4 जनवरी 2022 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training) को लैटर भेजकर अनुरोध किया है. हालांकि सूत्रों के मुताबिक, जल्‍द इस बारे में फैसला लिया जा सकता है और नाईट ड्यूटी अलाउंस (NDA) जारी करने को लेकर आदेश जारी किया जा सकता है. एक उच्‍च पदस्थ आधिकारिक सूत्र ने बताया कि इस मामले को लेकर रेल कर्मियों और उनके संगठनों का मंत्रालय पर काफी दबाव है, लिहाजा रेलवे बोर्ड वित्‍त मंत्रालय से इस पर जल्‍द फैसला लेने को लेकर संपर्क में है. जल्‍द ही इस संबंध में आदेश जारी किए जा सकते हैं.