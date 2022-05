नई द‍िल्‍ली. Indian Railways cancelled trains due to Assam rain and flood: नॉर्थ ईस्‍ट राज्‍य (North East State) के असम में मूसलाधार बारिश (Heavy rain in Assam) और बाढ़ (Flood) की वजह से आजीवन अस्‍त व्‍यस्‍त हो गया है. मूसलाधार बार‍िश और तूफानी बार‍िश कहर बरपा रही है. इससे राज्य में भारी तबाही आई है. दर्जनों गांवों में लैंडस्‍लाइड हुआ है और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं. कई लोगों की मौत हो गई और कई लापता हैं. कई जगहों पर सड़कें बह गई हैं और रेल की पटर‍ियां पानी में डूब गई हैं.

इसकी वजह से पड़ोसी राज्‍यों त्र‍िपुरा, म‍िजोरम और मण‍िपुर राज्‍यों से सड़क और रेल नेटवर्क पूरी तरह से टूट गया है. रेल आवागमन बुरी तरह से प्रभाव‍ित हो गया है. कई ट्रेनें तो बीच रास्ते में ही अटक गईं ज‍िनके यात्रियों को निकालने के लिए वायुसेना की मदद तक ली गई. इसके चलते अब रेलवे ने असम के खास शहरों को जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही को रोकने का न‍िर्णय ल‍िया है. इन ट्रेनों (Trains) में अगरतला एक्‍सप्रेस, पूर्वोत्‍तर सम्‍पर्क क्रांत‍ि व तेजस एक्‍सप्रेस ट्रेनें प्रमुख रूप से शामि‍ल हैं.

नॉर्दन रेलवे ने असम में बाढ़ के चलते 14620 फिरोजपुर अगरतला एक्सप्रेस दोनों तरफ से, 14037 सिलचर-नई दिल्ली पूर्वोत्तर सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस, 20501 अगरतला आनंद विहार टर्मिनल तेजस एक्सप्रेस दोनों तरफ से, 23 मई से 26 जून तक व कुछ ट्रेनें जुलाई तक प्रभावित रहेंगी. इन ट्रेनों को अस्थायी तौर पर कैंस‍िल क‍िया गया है. उत्‍तर-पूर्व सीमांत रेलवे (Northeast Frontier Railway) के लमडिंग मण्‍डल पर जलभराव/भूस्‍खलन होने के कारण निम्‍नलिखित ट्रेनों को निम्‍नानुसार अस्‍थाई रूप से रदद् रख जा रहा है:-

1. 14620 फिरोजपुर-अगरतला एक्‍सप्रेस को 23 और 30 मई, 06,13, 20 और 27 जून के ल‍िए कैंस‍िल क‍िया गया है.

2. 14619 अगरतला-फिरोजपुर एक्‍सप्रेस को 26 मई, 02, 09, 16, 23 और 30 जून तक के ल‍िए कैंस‍िल कर द‍िया गया है.

3. 14037 सिलचर-नई दिल्‍ली पूर्वोत्‍तर सम्‍पर्क क्रांति एक्‍सप्रेस को 23 व 30 मई, 06, 13, 20 व 27 और 04 जुलाई तक के लिए कैंस‍िल कर दी गई है.

4. 14038 नई दिल्‍ली-सिलचर पूर्वोत्‍तर सम्‍पर्क क्रांति एक्‍सप्रेस को 19 व 26 मई, 02, 09, 16, 23 और 30 जून को कैंस‍िल रखा जा रहा है.

5. 20501 अगरतला-आनंद विहार टर्मिनल तेजस एक्‍सप्रेस 23 व 30 मई, 06, 13, 20 और 27 जून को कैंस‍िल रखा जा रहा है.

6. 20502 आनंद विहार टर्मिनल-अगरतला तेजस एक्‍सप्रेस को 25 मई, 01, 8,15, 22 और 29 जून को कैंस‍िल रखा जा रहा है.