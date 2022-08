Meerut-Hastinapur-Bijnor New Rail Line: रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने मेरठ-हस्तिनापुर-बिजनौर (Meerut-Hastinapur-Bijnor New Rail Line) के बीच नई रेल लाइन ब‍िछाने के मामले को हरी झंडी दे दी है. इस लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे करने को भी मंत्रालय अप्रूव कर चुका है. इस 63.5 किमी लंबी नई रेल लाइन के प्रोजेक्‍ट सर्वेक्षण पर करीब 1,58,75,000 रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है.











