Railway Knowledge : दुनिया के इन देशों में आज भी नहीं चलती कोई ट्रेन, केवल सड़क से ही आते-जाते हैं लोग

Railway Knowledge: रेलवे नेटवर्क दुनिया में परिवहन का सबसे पुराना साधन है. कई देशों ने फास्ट ट्रेन से लेकर बुलेट ट्रेन तक चलाना शुरू कर दिया है. देशों में यात्रा करने का सबसे अहम और लोकप्रिय ज़रिया भी यही माना जाता है. हालांकि आज भी दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जहां ट्रेन नहीं (these countries do not have any train) चलती है. आइए आपको बताते हैं दुनिया के कुछ ऐसे देशों के बारे में जहां अभी तक ट्रेन नहीं चली हैं. यहां आवागमन के लिए सड़क ही एक मात्र साधन हैं.

बता दें कि इन देशों में रेलवे प्रोजेक्ट्स शुरू तो हुए, लेकिन ये कभी भी बहाल नहीं हो सके. इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि जहां भारत दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क वाले देशों की लिस्ट में शुमार है. वहीं भारत के पड़ोसी देश में ट्रेन नहीं है. ये देश है भूटान. भूटान साउथ एशिया का सबसे छोटा देश है. अभी तक इस देश के पास कोई रेलवे नेटवर्क नहीं है. हालांकि इसे भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़े जाने की बात हो रही है.

जान लीजिए कौन से देश के पास आज भी नहीं है कोई ट्रेन

अंडोरा यूरोप का छठा सबसे छोटा देश है. वहीं, दुनिया में यह 16वें नंबर पर सबसे छोटे देश के रूप में जाना जाता है. इस देश के पास कभी भी रेलवे नेटवर्क नहीं रहा. यहां के लोगों के लिए सबसे करीबी स्‍टेशन फ्रांस में है और इस देश तक जाने के लिए यहां से बस सेवा चलती है. पूर्वी तिमोर में कभी रेलवे नेटवर्क नहीं रहा है. इस देश की प्राथमिक परिवहन व्यवस्था केवल सड़क है और वह भी बहुत खराब स्थिति में है. इसके अलावा कुवैत में भी रेलवे नेटवर्क नहीं है. वर्तमान में, कुवैत में कई रेलवे परियोजनाओं को बनाया गया है. देश ने 1200 मील लंबे खाड़ी रेलवे नेटवर्क की योजना बनाई है जो कुवैत सिटी से ओमान के बीच चलेगी.

ट्रेन के पहिए का कितना होता है वजन? आगे देखें…

इन देशों ने ट्रेन तो देखी लेकिन आगे नहीं बढ़ा कारवां

इसके अलावा साइप्रस में कोई रेलवे नेटवर्क नहीं है. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस देश में कोई ट्रेन कभी नहीं चली है, तो आप गलत हैं. 1905 से 1951 तक देश में रेलवे नेटवर्क मौजूद था. उस दौरान ट्रेन ने 76 मील की यात्रा की और 39 स्टेशनों से होकर गुजरी थी. लेकिन बाद में इस विस्तार को 1974 में बंद कर दिया गया था. लीबिया में पहले रेलवे लाइन्स थीं, लेकिन उन्हें सिविल वॉर के दौरान उखाड़ दिया गया. लीबिया में साल 1965 से ही कोई रेलवे नेटवर्क ऑपरेशनल नहीं है. साल 2001 में रास अजदिर और सिर्ते को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पर काम भी शुरू हुआ था. इसके अलावा रास अजदिर और त्रिपोली को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पर भी साल 2008 और 2009 के बीच काम शुरू हुआ.