How many seats in train coach: ट्रेन का सफर बेहद किफायती और आरामदायक होता है. जिसके चलते ट्रेन से रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं. भारतीय रेलवे ट्रेन में सभी वर्ग के लोगों के हिसाब से कोच उपलब्ध कराती है. जिसमें जनरल, स्लीपर व एसी कोच मौजूद होते हैं. अक्सर आपने देखा होगा कि सभी यात्री ट्रेनों में डिब्बों की संख्या और ट्रेन की लंबाई लगभग समान होती है. यात्री ट्रेनों में अधिकतम 24 डिब्बे होते हैं. वहीं, मालगाड़ी में 40 से 58 तक डिब्बे होते हैं.

आमतौर पर लोगों को मालगाड़ी यात्री ट्रेन से लंबी लगती है. उनका मानना है कि इसमें ज्यादा डिब्बे होने की वजह से ये यात्री ट्रेनों से लंबी होती हैं. लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि यात्री ट्रेन के डिब्बे की साइज कितनी होती है? एक डिब्बे में कितनी सीटें होती हैं. आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं.

ट्रेन में कितना होता है डिब्बे का साइज

ट्रेन में अधिकतम 24 डिब्बे हो सकते हैं क्योंकि इंडियन रेलवे में एक डिब्बे की लंबाई करीब 25 मीटर होती है यदि हम 24 डिब्बे वाली ट्रेन की कुल लंबाई देखें तो 24×25= 600 मीटर हो जाएगा इसमें एक इंजन होगा और हो सकता है एक लगेज का डिब्बा भी हो तो एक ट्रेन की कुल लंबाई 650 मीटर हो जाएगी. रेलवे की लूप लाइन लगभग 650 मीटर की होती है लूप लाइन रेलवे प्लेटफार्म की लंबाई को कहते हैं जहां पर ट्रेन रूकती है.

एक डिब्बे में कितनी होती हैं सीटें

किसी भी ट्रेन के डिब्बे में सीटों की संख्या डिब्बे की कैटेगरी पर निर्भर करता है क्योंकि एसी बोगी के डिब्बे में सीटों की संख्या सबसे कम होती है और उसके बाद फिर स्लीपर में सीटों की संख्या AC वाली डिब्बे से अधिक होती है और फिर लास्ट में सबसे अधिक सीटों की संख्या जनरल डिब्बे में होती है. ट्रेन के स्लीपर कोच में यानी कि स्लीपर वाले डिब्बे में सीटों की संख्या 72 ,74 या 80 होती हैं कुछ ट्रेनों में स्लीपर डिब्बे में सीटों की संख्या 74 तो कुछ में 72 और कुछ ट्रेनों में 80 होती है. कुछ ट्रेन में एसी वाले डिब्बों में सीटों की संख्या 46 और कुछ ट्रेनों में सीटों की संख्या 154 होती है.

मालगाड़ी की लंबाई

यही नियम मालगाड़ी पर भी लागू होता है. मालगाड़ी के डिब्बों की भी लंबाई लूप लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. असल में मालगाड़ी के BOX, BOXN, BOXN-HL के वैगनों की लंबाई लगभग 11 से 15 मीटर होती है. इसलिए एक रैक में वैगन बॉक्सों की लंबाई के आधार पर अधिकतम 40 से 58 तक डिब्बे आ सकते हैं. इस तरह एक मालगाड़ी में आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा 58 वैगन जोड़े जाते हैं.