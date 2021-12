राकेश झुनझुनवाला के इस शेयर ने डबल किया निवेशकों का पैसा, अभी भी खरीदने का मौका!

शेयर मार्केट के बिग बुल (Big Bull of Share Market) कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो (Rakesh Jhunjhunwala Portfolio) का एक शेयर पिछले 12 महीने में दोगुना हो चुका है. स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Ltd) का शेयर प्राइस 54.7 रुपए से चलकर 112.45 रुपए तक पहुंच गया है. इसे प्रतिशत में कैलकुलेट करें तो यह 105 प्रतिशत बनता है. बढ़ती मांग को कंपनी के उत्पादन स्तर के देखते हुए एक्सपर्ट कहते हैं कि इस स्टॉक को अभी भी खरीदा जा सकता है लेकिन अच्छे रिटर्न के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना होगा.