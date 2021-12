Infinity Forum: हमें धरती और लोगों की सुरक्षा के आधार पर डिजिटल वर्ल्ड का करना होगा निर्माण- मुकेश अंबानी

Infinity Forum News: रिलायंस इंडस्‍ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी (RIL CMD Mukesh Ambani) ने शुक्रवार को इनफिनिटी-फोरम में कहा कि भारत तेजी से डिजिटल हो रहा है. देश में डिजिटल क्रांति का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री समय से आगे सोचते हैं. उसी का नतीजा है कि आज हमारे पास आधार (Aadhaar) है और यूपीआई (UPI) जैसे सुरक्षित तंत्र हैं. इनके बल पर आम आदमी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन खाता (PM Jan Dhan) डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा उदाहरण है.

वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए जा रहे इनफिनिटी-फोरम में मुकेश अंबानी ने कहा कि दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, उसी तेजी से डिजिटल कचरा भी उत्पन्न हो रहा है. उन्होंने कहा कि हमें डिजिटल कचरे (Digital waste) के निस्तारण के लिए ठोस उपाय खोजने होंगे.

‘पर्यावरण के बारे में भी प्रमुखता से विचार करना होगा’रिलाइंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी ने कहा कि हमें धरती और लोगों की सुरक्षा के आधार पर डिजिटल वर्ल्ड (Digital World) का निर्माण करना होगा. डिजिटल होती दुनिया में हमें पर्यावरण के बारे में भी प्रमुखता से विचार करना होगा. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते समय हमें उसे गति, विश्वसनीयता, गुणवत्ता, दक्षता और संतुष्टि की कसौटी पर परखना होगा. यहां हमें उसकी निर्माण लागत में कमी पर भी विशेष ध्यान देना होगा. किसी भी प्रकार के विकास में हमें धरती के संरक्षण को ध्यान में रखना होगा.

Infinity Forum: पीएम मोदी ने कहा- फिनटेक पहलों को अब फिनटेक क्रांति में बदलने का आ गया समय

उन्होंने कहा कि हमें ऊर्जा की बचत, डीकार्बोनाइजेशन और ग्रीन एनर्जी पर अपना ध्यान फोकस करना होगा.

वर्चुअल दुनिया की संकल्पना पर उन्होंने कहा कि डिजिटल दुनिया के निर्माण में इन तमाम बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही हम वास्तविक संसार के लिए भी नए उदाहरण स्थापित कर सकते हैं.

Digital First Worldमुकेश अंबानी ने कहा कि दुनिया में जो डिजिटल क्रांति हो रही है उसका सूत्रधार भारत होगा. उन्होंने कहा कि पहली डिजिटल दुनिया हमारी वास्तविक दुनिया की तरह ही होगी. डिजिटल फर्स्ट वर्ल्ड में भी इंसान की अहमियत प्रमुख (Digital First World will be people first world) होगी. ना कोई अंतिम पंक्ति का इनसान होगा और ना ही आखिरी. डिजिटल फर्स्ट वर्ल्ड में धरती की भी अहमियत होगी जिसमें धरती और इनसान, दोनों का प्रमुखता से खयाल रखा जाएगा.

(डिस्क्लेमर: नेटवर्क18 और टीवी18 कंपनियां चैनल/वेबसाइट का संचालन करती हैं, जिनका नियंत्रण इंडिपेंडेट मीडिया ट्रस्ट करता है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज एकमात्र लाभार्थी है.)