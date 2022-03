Reliance ने बैटरी बनाने वाली कंपनी Lithium Werks का किया अधिग्रहण, 6.1 करोड़ डॉलर का है सौदा

नई दिल्ली. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Ltd- RIL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड (Reliance New Energy Ltd.- RNEL) ने कोबाल्ट-फ्री लिथियम बैटरी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिथियम रेक्स (Lithium Werks) का 6.1 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है.

अधिग्रहण की गई संपत्तियों में लिथियम रेक्स के पेटेंट वाले सभी प्रोडक्ट्स, चीन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और अहम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स की खरीद की गई है. इसमें मौजूदा कर्मचारियों की हाइरिंग को लेकर चिंता बनी हुई है.

2017 में हुई थी लिथियम रेक्स की शुरुआत

लिथियम रेक्स की शुरुआत 2017 में हुई थी. यह एक कोबाल्ट फ्री लिथियम बैटरी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. इसका कारोबार अमेरिका, यूरोप और चीन में है. इसके ग्राहक दुनिया भर में हैं. इसकी बैटरी का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल, मेडिकल, मरीन, एनर्जी स्टोरेज, कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी एप्लिकेशंस में होता है.

रिलायंस का मकसद ग्लोबल डिमांड पूरा करना

लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज की डिमांड बढ़ने और लिथियम रेक्स के पास LFP सॉल्यूशंस का इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो होने के कारण रिलायंस ने यह डील की है. इससे रिलायंस का मकसद ग्लोबल डिमांड पूरा करके फायदा उठाने का है.

रिलायंस ने कहा, ‘लिथियम रेक्स और फाराडियोन लिमिटेड मिलकर रिलायंस के टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो को मजबूत करेंगे. इसके साथ ही रिलायंस के पास LFP का पेटेंट और अनुभवी मैनेजमेंट टीम रहेगी. इस टीम के पास सेल केमिस्ट्री, कस्टम मॉड्यू्ल्स, पैकिंग और बड़े पैमाने पर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलाने का अनुभव है.’

हाल में किया था फाराडियोन लिमिटेड का अधिग्रहण

सोडियम-आयन सेल केमिस्ट्री में ग्लोबल लीडर फाराडियोन लिमिटेड का अधिग्रहण रिलायंस ने हाल ही में किया था. रिलायंस ने कहा है कि Lithium Werks के सीनियर मैनेजमेंट के अनुभव के साथ टेक्नोलॉजी और फाराडियोन के अधिग्रहण से एंड-टू-एंड इकोसिस्टम तैयार हो गया है.

(डिस्क्लेमर- नेटवर्क18 और टीवी18 कंपनियां चैनल/वेबसाइट का संचालन करती हैं, जिनका नियंत्रण इंडिपेंडेट मीडिया ट्रस्ट करता है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज एकमात्र लाभार्थी है.)