आसमान छूती महंगाई के बीच अभी नहीं बढ़ेगी आपके लोन की EMI, जानें क्या है RBI की तैयारी

RBI Likely To Hold Off Rate Hikes : आसमान छू रही महंगाई के बीच रूस-यूक्रेन संकट (Russian-Ukraine Crisis) को देखते हुए आरबीआई (RBI) हाल फिलहाल नीतिगत ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगा. ब्याज दरें स्थिर रहेंगी. इससे न सिर्फ महंगाई (Inflation) के मोर्चे पर कुछ राहत मिलेगी बल्कि आपके किसी भी लोन की ईएमआई में इजाफा नहीं होगा.