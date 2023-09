Best place to Invest in Real Estate in India: रियल एस्‍टेट में निवेश करना हमेशा से ही सुरक्षित माना जाता है. कोरोना में एकाएक नीचे गई प्‍लॉट और जमीन की कीमतें अब फिर से उठना शुरू हो गई हैं. यही वजह है कि लोग अब घर, प्‍लॉट, फ्लैट या जमीन खरीदकर निवेश करना चाहते हैं लेकिन सवाल है कि क्‍या यह समय रियल एस्‍टेट में इन्‍वेस्‍ट करने या घर खरीदने के लिए सही है? अगर प्‍लॉट या घर खरीदा जाए तो किस शहर में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने के चांसेज ज्‍यादा हैं? ताकि ज्‍यादा से ज्‍यादा मुनाफा कमाया जा सके. इस खबर में आपके इन सवालों के जवाब मौजूद हैं. आइए जानते हैं क्‍या कहती हैं रियल एस्‍टेट की रिपोर्ट्स..

हाल ही में नो ब्रोकर की रियल एस्टेट रिपोर्ट 2023 जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि यह समय रियल एस्‍टेट में निवेश करने का बेस्‍ट समय है. इस समय अगर प्‍लॉट या फ्लैट खरीदते हैं तो आने वाले समय में वह आपको कई गुना लाभ देकर जाएगा. यह रिपोर्ट घर खरीदने वालों के विश्वास में बढ़ोतरी के बदलाव की ओर भी संकेत कर रही है.

नो ब्रोकर रियल एस्टेट रिपोर्ट 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय 86 प्रतिशत घर खरीदार आश्वस्त हैं कि अब संपत्ति में निवेश करने का उपयुक्त समय है. रिपोर्ट के अनुसार 77 प्रतिशत लोगों ने 2023 में संपत्ति खरीदने का इरादा व्यक्त किया है. इस प्रवृत्ति से विशेष रूप से मध्य-आय आवास क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर बढ़ने का अनुमान है. रिपोर्ट बताती है कि 38 प्रतिशत संभावित खरीदार संपत्ति के मालिक होना चाहते हैं जबकि 30 प्रतिशत खरीदार सुरक्षा चाहते हैं. 29 प्रतिशत सामर्थ्य को प्राथमिकता देते हैं.

ये शहर हैं पहली पसंद

प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए देश के कुछ चुनिंदा शहर लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं. हाल ही में देश की एक बड़ी ऑनलाइन रियल एस्‍टेट ब्रोकरेज कंपनी के आंकड़ों के अनुसार प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अहमदाबाद, बंगलुरू, चेन्‍नई, दिल्‍ली-एनसीआर, गुरुग्राम, नोएडा, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे सबसे ज्‍यादा पसंद किए जाने वाले शहर हैं. वहीं प्रॉपर्टी रेट और ग्रोथ देखी जाए तो गुरुग्राम इन सभी में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है. गुरुग्राम में सबसे ज्‍यादा 12 फीसदी की वृद्ध‍ि प्रति वर्ग फुट रेजिडेंशियल कीमतों में देखी जा रही है. दूसरे नंबर पर बंगलुरू है, यहां 9 फीसदी और नोएडा में 8 फीसदी की बढ़ोत्‍तरी कीमतों में हो रही है. इनके बाद अहमदाबाद, कोलकाता और दिल्‍ली एनसीआर हैं.

ये है प्रॉपर्टी में इन्‍वेस्‍ट करने की वजह

जैसे-जैसे किराये की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रही हैं, संपत्ति का स्वामित्व एक अच्‍छा विकल्‍प बन गया है. रिपोर्ट कहती है कि किराए की बढ़ती कीमतों ने प्रॉपर्टी में निवेश को बढ़ावा देने का काम किया है. लगभग सभी शहरों में रेंट बढ़ गया है, ऐसे में लोग प्‍लॉट या जमीन में निवेश के लिए उत्‍साहित हैं.

कोरोना ने बढ़ा दी हैं घर की कीमतें

सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रवि अग्रवाल कहते हैं कि महामारी ने दिखाया है कि रहने के लिए एक सुरक्षित जगह जिसे हम घर कहते हैं, कितना महत्वपूर्ण है. घर का मालिक होना और भी अधिक मूल्यवान हो गया है. हमें उद्योग जगत की यह हालिया रिपोर्ट देखकर खुशी हुई है. यह रिपोर्ट इस विचार का समर्थन करती है कि भारत में अपना घर होना एक परंपरा है.

वहीं अल्फाकॉर्प के सीएफओ और कार्यकारी निदेशक संतोष अग्रवाल कहते हैं कि घर खरीदने वालों का विश्वास हाल के वर्षों में उल्लेखनीय रूप से फला-फूला है. दिल्ली-एनसीआर इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है. दिल्ली-एनसीआर में कीमतें बढ़ी हैं जो विकास को दर्शाती हैं. अब आवासीय अचल संपत्ति का भविष्य और भी उज्जवल दिखाई देता है.

मैक्सिको ग्रुप के निदेशक राहुल सिंगला कहते हैं कि घर खरीदार के आत्मविश्वास में यह वृद्धि रियल एस्टेट के महत्व को दर्शाती है. हम खरीदारों के सपनों का पूरा करते हैं और भविष्य का निर्माण भी करते हैं. जैसे-जैसे त्यौहारी सीजन आ रहा है, सभी की निगाहें रियल एस्टेट क्षेत्र के उभरते परिदृश्य पर हैं.