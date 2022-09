युवा भारतीयों के बीच तेज़ी से बढ़ रहा है डायबिटीज़ का खतरा, बचाएं अपनी आंखों की रोशनी

नई दिल्ली. भारत में पिछले कुछ वक्त में डायबिटीज़ मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है. पहले अगर परिवार के किसी सदस्य को डायबिटीज़ होता था, तो लोग काफी परेशान हो जाते थे. इसे एक बड़ी बीमारी और खास देखभाल की ज़रूरत के तौर पर देखा जाता था. आज ऐसा कोई परिवार ढूंढ़ना मुश्किल है जिसमें एक भी सदस्य डायबिटीज़ का मरीज न हो.

इंटरनेशनल डायबिटीज़ फ़ेडरेशन एटलस 2019 के अनुमान के मुताबिक, 2019 की जनसंख्या के अनुसार, भारत में 77 मिलियन वयस्कों को डायबिटीज़ है. रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि 2030 तक यह संख्या बढ़कर 101 मिलियन हो जाएगी और 2045 तक 134 मिलियन तक पहुंच सकती है. इतनी ही नहीं, बल्कि कुछ और गंभीर संकट भी हैं. डायबिटीज़ मरीजों में युवाओं और बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. इस संख्या के लगातार बढ़ने की कई वजह हैं: ज़्यादातर लोगों की लाइफ़स्टाइल ऐसी है जिसमें शारीरिक गतिविधि बहुत कम है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फ़ूड वगैहर.

बच्चों और युवाओं के बीच सिर्फ़ टाइप-2 डायबिटीज़ का ही रिस्क नहीं है, बल्कि टाइप-1 डायबिटीज़ भी एक खतरा है, जो कि बच्चों और युवाओं में खास तौर पर दिख रही है. वैश्विक स्तर पर, 1,110,100 बच्चे, किशोर और 20 साल से कम उम्र के टाइप-1 डायबिटीज़ मरीज़ हैं. अनुमानित तौर पर हर साल बच्चों और किशोरों के बीच टाइप-1 डायबिटीज़ मरीजों की संख्या 3% की दर से बढ़ रही है.

टाइप-1 डायबिटीज़ क्या है, यह टाइप-2 से कैसे अलग है?

टाइप-1 डायबिटीज़ होने पर, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बुरी तरह से प्रभावित होती है. इसकी वजह से पैनक्रियाज़ पर असर होता है और इंसुलिन निर्माण की क्षमता प्रभावित होती है. पैनक्रियाज़ से इंसुलिन का निर्माण तो होता है, लेकिन इंसुलिन शरीर में ठीक तरह से सक्रिय नहीं हो पाता है. पैनक्रियाज़ से इंसुलिन और ज़्यादा मात्रा में बनते रहते हैं. एक समय के बाद यह शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं. सबसे चिंताजनक स्थितियों में, पैनक्रियाज़ एक साथ इंसुलिन बनाना ही बंद कर देते हैं.

टाइप-2 डायबिटीज़ के बारे में एक प्रचलित भ्रामक जानकारी है कि इससे सिर्फ़ ‘वयस्कों को परेशानी’ होती है. बड़ी उम्र के लोगों को ही इसके गंभीर खतरे झेलने होते हैं. दुर्भाग्य से, अब यह सच नहीं है. भारत में 25 साल से कम उम्र (25.3%) के वयस्कों को टाइप-2 डायबिटीज़ है.

टाइप-2 डायबिटीज़ की बहुत सी वजहें हो सकती हैं. जैसे कि खानपान, शारीरिक गतिविधि का नहीं होना या आनुवांशिक वजह से भी हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों में बढ़ते मोटापे की वजह से भी टाइप-2 डायबिटीज़ वाले मरीजों में बच्चों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है.

अच्छी बात यह है कि टाइप-2 डायबिटीज़ के ऐसे मरीज़ जिनकी उम्र कम है उन्हें इंसुलिन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है. अगर शुरुआती दौर में ही बीमारी का पता चल जाए, तो इंसुलिन सप्लीमेंट्स ज़रूरी नहीं होते. लाइफस्टाइल और अलग-अलग तरह की उपचार पद्धतियों के ज़रिए डायबिटीज़ के बाद भी स्वस्थ जीवन जीया जा सकता है. कम उम्र में डायबिटीज होने के बाद भी ऐसा मुमकिन है. हालांकि, यह भी ध्यान रखने की बात है कि कम उम्र में डायबिटीज़ होने पर शरीर में बहुत लंबे समय तक बीमारी रहने वाली है. इस वजह से मरीज़ को गंभीर बीमारियां होने के खतरे रहते हैं. इसकी वजह से शरीर के बहुत से अंगों को नुकसान पहुंच सकता है. इनमें से सबसे कम जिस बात की चर्चा होती है, वह है डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी होना. इस बीमारी की वजह से आंखों की रोशनी धीर-धीरे कम होती जाती है.

डायबिटीज़ की वजह से आंखों की रोशनी पर असर पड़ना

डायबिटिक रेटिनोपैथी (डीआर) आंखों से जुड़ी बीमारी है जिसमें मरीज़ का रेटिना धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगता है. खून में ग्लूकोज़ की मात्रा बढ़ने पर आंखों में खून के थक्के जमने का खतरा बढ़ जाता है. थक्कों का फूटना या जमना आंखों के लिए गंभीर खतरा है. शुरुआती स्तर पर डीआर के लक्षण ठीक से पकड़ में नहीं आते हैं, लेकिन रोग के बढ़ने पर यह दिखने लगते हैं. पढ़ने में दिक्कत होना, धुंधला दिखना, कुछ भी देखने पर धब्बों का नज़र आना और नज़र से जुड़ी ऐसी ही दूसरी समस्याएं आती हैं. अगर समय पर बीमारी पकड़ में न आए, तो इसकी वजह से आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है.

यह टाइप-1 और टाइप-2 दोनों के ही मरीज़ों को प्रभावित करता है. डायबिटीज़ से जुड़े गंभीर खतरों के साथ, डीआर का खतरा भी समय के साथ बढ़ते जाता है. अगर किसी को टाइप-1 डायबिटीज़ है, तो शायद ही ऐसा हो कि उसी वक्त डीआर के लक्षण भी पकड़ में आ जाएं. हालांकि, समय के साथ डीआर के लक्षण ज़ाहिर होने लगते हैं और बढ़ने भी लगते हैं. पिछले 20 साल में, टाइप-1 डायबिटीज़ वाले 99% मरीज़ों में अलग-अलग तरह के लक्षण नज़र आए हैं.

जिन लोगों को टाइप-2 डायबिटीज़ है, उनके लिए स्थितियां अलग होती हैं. डीआर बीमारी की शुरुआत से ही नज़र आने लगता है, जबकि टाइप-1 डायबिटीज़ में समय के साथ इसके लक्षण दिखते हैं. आने वाले 20 सालों में अनुमान है कि टाइप-1 डायबिटीज़ मरीज़ों में 60% लोगों को डीआर के लक्षण भी होंगे.

डायबिटीक रेटिनोपैथी और आपके जानने की कुछ ज़रूरी बातें

एक अच्छी बात यह है कि डीआर की वजह से आंखों की रोशनी कम होने के खतरे को रोका जा सकता है. अगर सही समय पर इलाज़ शुरू हो जाए, तो ऐसा मुमकिन है. अगर एक बार डीआर की पुष्टि हो जाए, तो आप और आपके डॉक्टर मिलकर इसे गंभीर होने से रोक सकते हैं. इसके लिए आपको समय-समय पर डायबिटीज़ की जांच करानी चाहिए, ताकि आपकी आंखों की रोशनी को और नुकसान न पहुंचे. हालांकि, सबसे पहले और ज़रूरी कदम है कि सही समय पर बीमारी की पहचान की जाए.

डीआर को आपके नेत्र रोग विशेषज्ञ आराम से जांच सकते हैं. इसके लिए डीआर स्क्रीनिंग आंखों की जांच की जाती है. डीआर के बारे में जागरुकता और, इस बीमारी की वजह से लोगों की आंखों की रोशनी न जाए, इसे रोकने के उद्देश्य से साल 2021 में Network18 ने Novartis के साथ मिलकर ‘Netra Suraksha’ -डायबिटीज़ के ख़िलाफ़ भारत की मुहिम’ की शुरुआत की है. मुहिम के दूसरे साल में हमारा उद्देश्य है कि लोगों के लिए पूरे देश में हेल्थ कैंप लगाए जाएं, ताकि मरीज़ों की आंखों की जांच सही समय पर की जा सके.

डीआर की वजह से आंखों की रोशनी जाने से रोकने की हमारी मुहिम से जुड़ें और अपने दोस्तों और परिवार तक यह जानकारी पहुंचाएं. इससे जुड़ी जानकारी Netra Suraksha मुहिम की वेबसाइट पर जाकर आप लेखों, वीडियो और नीति बनाने वाले, डॉक्टरों और थिंक टैंक के बीच सीज़न-1 में हुई राउंडटेबल कॉन्फ़्रेंस के ज़रिए पा सकते हैं. https://www.news18.com/netrasuraksha/.

