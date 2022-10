PNB Rupay Select Card: बड़े काम का है पीएनबी का रुपे कार्ड, UPI के जरिए कर सकेंगे छोटे दुकानदारों को पेमेंट

नई दिल्ली. अगर आप यूपीआई पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए पीएनबी रूपे सेलेक्ट कार्ड (PNB Rupay Select Card) एक बेहतरीन कार्ड साबित हो सकता है. हाल ही में 3 बैंकों के रूपे क्रेडिट कार्ड भीम ऐप (BHIM App) पर लाइव हो गए हैं जिनमें से पंजाब नेशनल बैंक (PNB) भी शामिल है.

पीएनबी रूपे सेलेक्ट कार्ड को भीम ऐप से लिंक कर पड़ोस के दुकान पर यूपीआई क्यूआर कोड (UPI QR Code) को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं. यूपीआई के अलावा इस कार्ड को उन सभी मर्चेंट आउटलेट या ऑनलाइन वेबसाइट पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो रूपे (RuPay) कार्ड स्वीकार करते हैं.

कार्ड के फीचर्स और चार्जेज

>> न्यूनतम ज्वाइनिंग फीस- 500 रुपये>> एनुअल फी – 0 (अगर कार्ड का उपयोग एक तिमाही में एक बार किया जाता है)>> पहले उपयोग पर 300+ रिवॉर्ड पॉइंट्स>> 2X रिवार्ड पॉइंट्स रिटेल पेमेंट पर>> कॉम्प्लिमेंटरी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज प्रोग्राम>> यूटिलिटी बिल, ईटरीज और रेस्टोरेंट आदि पर एक्सक्लूसिव कैशबैक>> 24 घंटे कॉन्साइज सर्विसेज>> 300 से ज्यादा मर्चेंट ऑफर

भीम ऐप पर पीएनबी समेत 3 बैंकों के रूपे क्रेडिट कार्ड हुए लाइव

हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रूपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई (Rupay Credit Card on UPI) सुविधा की शुरुआत की थी. फिलहाल इस सुविधा का लाभ पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक के रूपे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले को मिलेगा. एनपीसीआई द्वारा संचालित भीम ऐप पर इन तीनों बैंक के रूपे क्रेडिट कार्ड लाइव हो गए हैं.

भीम ऐप से रूपे क्रेडिट कार्ड को कैसे लिंक करें

>> सबसे पहले भीम ऐप को ओपन करें.>> Link Your Rupay Credit Card Now पर क्लिक करें या लिंक्ड बैंक अकाउंट पर क्लिक करें.>> अब सर्च बैंक में Credit Card या Punjab National Bank या Union Bank Of India और Indian Bank दर्ज करें.>> अब संबंधित कार्ड पर क्लिक करने पर मोबाइल नंबर से लिंक क्रेडिट कार्ड की डिटेल आ जाएगी.>> अब क्रेडिट कार्ड के अंतिम 6 अंक और वैलिडिटी डालें.>> इसके बाद मोबाइल पर आए OTP दर्ज करें.>> यूपीआई पिन बनाएं. इस तरह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.>> अब UPI QR कोड को स्कैन करें और कार्ड सेलेक्ट कर यूपीआई पिन दर्ज कर पेमेंट को पूरा करें.