Sansera Engineering IPO: आपने भी लगाया था पैसा तो चेक करें कब तक खाते में आएंगे शेयर्स? GMP में है तेजी

नई दिल्ली. ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी संसेरा इंजीनियरिंग (Sansera Engineering) का आईपीओ 14 तारीख को खुला था और 16 सितंबर को बंद हुआ था. इश्यू के बंद होने के बाद से बोलीदाताओं को शेयर आवंटन तिथि (Share allotment date) का बेसब्री से इंतजार है. खबर है कि शेयरों का आवंटन 21 सितंबर को हो सकता है. बता दें कि कंपनी ने 1282.98 करोड़ रुपए का IPO जारी किया था जो 11.47 गुना सब्सक्राइब हुआ.

बाजार जानकारों के मुताबिक, Sansera Engineering का आईपीओ बंद होने के बाद एकबार फिर इसका GMP (Grey Market Premium) सुधरने लगा है. आज Sansera Engineering का GMP 38 रुपए पर है.

क्या कहते हैं मार्केट जानकार?इससे पहले कंपनी के अनलिस्टेड शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम 80 रुपए से गिरकर 10 रुपए पर आ गया था.17 सितंबर को इसका GMP 18 रुपए था जबकि 18 सितंबर को ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 रुपए बढ़कर 38 रुपए हो गया. मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि आखिरी दिन अच्छी बोली लगने से ग्रे मार्केट में कंपनी के अनलिस्टेड शेयरों की वैल्यू बढ़ी है. कंपनी का इश्यू प्राइस 744 रुपए है तो इस हिसाब से देखें तो 18 सितंबर को इसके शेयर 772 (744+38) रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं.

अगर आपने भी Sansera Engineering IPO में निवेश किया था तो यहां जानिए कैसे आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं…

यहां चेक करें अलाउटमेंट स्टेटस — सबसे पहले आपको https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर विजिट करना पड़ेगा.— इसके बाद इस लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद Status of Issue Application का एक पेज खुलेगा. इसपर इक्विटी का ऑप्शन सेलेक्ट करें.— आप जिस कंपनी के IPO का अलॉटमेंट चेक करना चाहते हैं उस कंपनी का नाम सेलेक्ट करें.— इसके बाद अपना एप्लिकेशन नंबर डालें.— इसके नीचे आपको अपने PAN की डिटेल डालनी होगी.— इसके बाद आपको I am not a robot के बॉक्स पर क्लिक करके वेरिफाई करें.— इसके बाद सर्च का बटन दबाएं और स्टेटस आपके सामने होगा.