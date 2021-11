Sapphire Foods IPO: आज होगा शेयरों का अलॉटमेंट, जानिए चल रहा है GMP और कैसे चेक करें स्टेटस?

नई दिल्ली. पिज्जा हट और KFC जैसे रेस्त्रां चलाने वाली कंपनी Sapphire Foods के शेयरों का आवंटन आज होने वाला है. कंपनी ने 2,073.25 करोड़ शेयर जारी किए थे. एक बार शेयरों का आवंटन होने के बाद आप ऑनलाइन अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं. Sapphire Foods की रजिस्ट्रार कंपनी Link Intime है, तो आप उसके जरिए भी चेक कर सकते हैं कि आपको शेयर मिला या नहीं.

BSE के जरिए ऐसे चेक करें-

सबसे पहले https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर क्लिक करें.इस लिंक पर क्लिक करने के बाद Status of Issue Application का एक पेज खुलेगा. इस पर इक्विटी का ऑप्शन सेलेक्ट करें.आप जिस कंपनी के IPO का अलॉटमेंट चेक करना चाहते हैं उस कंपनी का नाम सेलेक्ट करें.इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर डालें.इसके नीचे आपको अपने PAN की डिटेल डालनी होगी.इसके बाद आपको I am not a robot के बॉक्स पर क्लिक करके वेरिफाई करें.इसके बाद सर्च का बटन दबाएं और स्टेटस आपके सामने होगा.

ये भी पढ़ें- नौकरी छोड़ शुरू करें ये कारोबार, पहले ही महीने बन सकते हैं लखपति, होगा लाखों का मुनाफा, सरकार भी करेगी मदद

रजिस्ट्रार कंपनी LinkIntime के जरिए चेक करें –

सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक करेंhttps://linkintime.co.in/MIPO/Ipoallotment.htmlइसके बाद ड्रॉप बॉक्स में उस IPO का नाम सेलेक्ट करें जिसका अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना है.

इसके नीचे आप इन तीनों में से कोई भी एक जानकारी देकर स्टेटस चेक कर सकते हैं-एप्लीकेशन नंबरक्लाइंट आईडीPANइसके बाद अपने एप्लीकेशन का टाइप सेलेक्ट करें. यानी ASBA या नॉन-ASBA में से चुनें.आप जो मोड सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको उसके नीचे जानकारी देनी होगी.इसके बाद आप कैप्चा भरें और सबमिट कर दें.आपके सामने अलॉटमेंट स्टेटस खुलकर आ जाएगा.