SBI ग्राहक हैं तो फौरन निपटा लें ये काम, वर्ना बंद हो सकता है अकाउंट

SBI Customers Alert: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है. बैंक ने कहा है कि किसी भी असुविधा से बचने या निर्बाध बैंकिंग सेवाओं (Banking services) का आनंद लेने के लिए पैन और आधार नंबर का (Aadhaar PAN Linking) बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है.

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने एक ट्वीट में अपने ग्राहकों को अलर्ट करते हुए कहा है कि भविष्य में किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने लें.

ट्वीट में एसबीआई ने कहा है, “हम अपने ग्राहकों को किसी भी असुविधा से बचने और निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेने के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की सलाह देते हैं. बैंक ने कहा कि ग्राहक समय पर पैन और आधार को लिंक करवा लें जिससे वो किसी भी असुविधा से बच सकेंगे.”

यह भी पढ़ें- बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहकों के लिए अलर्ट, 1 फरवरी से लागू हो रहा ये नियम

पैन और आधार नंबर का लिंक अनिवार्य

सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया हुआ है. यदि आपका पैन नंबर और आधार नंबर आपस में लिंक नहीं हैं तो आपका पैन नंबर डिएक्टिवेट यानी निष्क्रिय हो जाएगा और फिर बैंकिंग से जुड़ी लेनदेन में दिक्कत आएगी. पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है. आप घर बैठे अपने आधार नंबर और पैन नंबर को ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं. आधार और पैन नंबर को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर विजिट करना होगा. यह हम बता रहे हैं कि आप किस तरह से इन दोनों नंबरों को लिंक कर सकते हैं-

सबसे पहले www.incometax.gov.in पर जाएं.वेबसाइट के बाईं ओर Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा.यहां क्लिक करने पर नया पेज खुलेगा.यहां अपना पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड में दर्ज नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें.यहां नीचे I Agree to validate my Aadhaar Details पर क्लिक करके सब्मिट कर दें.

यह भी पढ़ें- एफडी पर मिलेगा ज्यादा ब्याज, SBI और HDFC Bank ने बढ़ाए इंटरेस्ट रेट

इसके बाद फिर से www.incometax.gov.in पेज पर जाएं.यहां Link Aadhaar Status पर क्लिक करें.यहां फिर से पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा.इसके बाद आपको दिखने लगेगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं.

SMS के जरिये करें चेक

यूजर्स इसके लिए UIDPAN < 12 digit Aadhaar number> < 10 digit PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर एक SMS भेज सकते हैं. यदि लिंकिंग हो चुका है तो दिखेगा “Aadhaar…is already associated with PAN.