SBI Annuity Deposit Scheme: एसबीआई की इस स्कीम में एक बार पैसे जमा करने पर हर महीने होगी कमाई

नई दिल्ली. एसबीआई की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम (SBI Annuity Deposit Scheme) बैंक की सबसे खास डिपॉजिट स्‍कीम्‍स (Deposit Schemes) में एक है. इस स्कीम के तहत ग्राहकों को एक बार में ही सारे पैसे जमा करने होते हैं. इसके कुछ महीनों के बाद ग्राहकों को हर महीने बैंक किस्त के रूप में पैसे देता है. बैंक इस किस्त को प्रिंसिपल के ब्याज कैलकुलेट (Rate of Interest) कर देता है. इस स्कीम में ग्राहकों को ब्याज तीन महीने की कम्पाउंडिंग (Rate of Interest on Compounding) पर कैलकुलेट कर दिया जाता है.

इस एन्युटी डिपॉजिट स्कीम (Annuity Deposit Scheme) में निवेश करने की अवधि अलग-अलग होती है. आप इस स्कीम में 36 महीने, 60 महीने, 84 महीने और 120 महीने के लिए निवेश कर सकते हैं. खास बात है कि इस स्कीम में अधिकतम निवेश आप अपनी जरूरत के अनुसार कर सकते हैं. कम-से-कम इस स्कीम में 1,000 रुपये का निवेश करना जरूरी है.

18 साल से कम उम्र के लोग भी निवेश कर सकेंगे

इस स्कीम के लिए अकाउंट खुलवाने पर ग्राहक को यूनिवर्सल पासबुक (Universal Passbook) मिलता है. इस स्कीम में 18 साल से कम उम्र के लोग भी निवेश कर सकते हैं. स्कीम में अकाउंट सिंगल (Single Account) या ज्वाइंट दोनों (Joint Account) खोला जा सकता है. इसमें निवेश पर ब्याज दर वही मिलेगी, जो चुनी हुई अवधि के टर्म डिपॉजिट के लिए होती है.

ऐसे समझें गणित

मान लीजिए कि अगर आपने पांच साल के लिए फंड डिपॉजिट किया तो आपको पांच साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर लागू होने वाली ब्याज दर के हिसाब से ही आपको ब्याज मिलेगा. इस स्कीम का फायदा भारत का कोई भी नागरिक ले सकता है. अगर कोई निवेशक हर महीने 10000 रुपये की मासिक आय चाहता है तो उसके लिए निवेशक को 5 लाख 7 हजार 965 रुपये और 93 पैसे जमा करना होगा. जमा कराई गई धनराशि पर आपको 7 फीसदी की ब्याज दर से रिटर्न मिलेगा, इससे निवेशक को हर महीने तकरीबन 10 हजार रुपये की कमाई होगी.

निवेश का नियम

SBI की एन्युटी स्कीम में न्यूनतम 1000 रुपये हर महीने जमा करने का नियम है लेकिन अधिकतम निवेश की कोई सीमा तय नहीं की गई है. एन्युटी पेमेंट में ग्राहक की तरफ से जमा रकम पर ब्याज लगकर एक तय समय के बाद इनकम शुरू हो जाती है. भविष्य के लिए तो ये स्कीम शानदार होती हैं लेकिन एक साथ इतनी रकम जुटाना मिडिल क्लास के लिए संभव नहीं हो पाता है.

Annuity Scheme के खास फीचर्स

-एसबीआई की सभी शाखाओं से Annuity Scheme में निवेश कर सकते हैं.-एसबीआई के कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों को एक फीसदी ज्यादा ब्याज मिलेगा.-वरिष्ठ नागरिकों को 0.5 फीसदी अधिक ब्याज मिलेगा.-Term Deposit की ब्याज दरें इस योजना पर भी लागू होंगी.-एन्युटी का भुगतान डिपॉजिट होने के अगले महीने से निर्धारित तारीख को किया जाएगा.-एन्युटी का भुगतान TDS काटकर बचत खाते या चालू खाते में कर दिया जाएगा.-एकमुश्त रकम पर अच्छा रिटर्न पाने के लिए बेहतर प्लान है.-विशेष परिस्थितियों में एन्यूटी के बैलेंस अमाउंट के 75 फीसदी तक की राशि का ओवरड्राफ्ट/कर्ज मिल सकता है.-बचत खाते से Annuity Scheme में बेहतर रिटर्न मिलता है.