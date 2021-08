SBI Bank : फोन में नहीं आ रहा ओटीपी, तो करना होगा ये काम, यहां पढ़िए सबकुछ

State Bank of India : देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक अपने कस्टमर के सहूलियत के लिए ऑनलाइन बैंकिग के साथ ही ऑनलाइन अकाउंट खोलने का मौका देती है. जिसके चलते कामकाजी लोग अपने ज्यादातर काम ऑनलाइन बैंकिग के जरिए पूरे करते हैं. ऐसे में कई बार कस्टमर के सामने ओटीपी की समस्या आती है. जिसमें कस्टमर के मोबाइल पर बैंक की ओर से भेजे जाना वाला ओटीपी रिसीव नहीं होता. जिस वजह से कस्टमर अपना अकाउंट ऑनलाइन न तो आपन कर पाते है और न ही कोई ट्रांजेक्शन ही कर पाते है. ऐसी समस्या अगर आपके साथ हो रही है तो हम आपको इस समस्या के निदान के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में….

ओटीपी के बिना हो सकती है मुश्किल – ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए कस्टमर को ओटीपी की जरूरत होती है. इसके अलावा कई दूसरे कामों के लिए भी ओटीपी जरूरी होता है. अगर आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको इसे जल्द ही ठीक करा लेना चाहिए. क्योंकि कई बार साइबर क्रमिनल सिम का क्लोन बना लेते हैं और ओटीपी उनके मोबाइल पर पहुंच जाता है. जिससे वह बड़ी ही आसानी से आपको अकाउंट साफ कर सकते हैं.

ट्विटर के जरिए मांग सकते है मदद – अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा. तो आप एसबीअपई को टैग करके ट्वीट कर सकते है. जिसमें बैंक की ओर से आपको जवाब मिलेगा साथ ही एसबीआई ओटीपी की शिकायत का पूरा प्रोसेस भी आपको बताएंगा.

कैसे करें ओटीपी की शिकायत? – स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार नेटवर्क की वजह से भी कई बार ओटीपी नहीं मिल पाता है. लेकिन, अगर आपको लगता है कि ये दिक्कत नेटवर्क की वजह से नहीं है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.

बैंक की जानकारी के अनुसार, ग्राहक https://crcf.sbi.co.in/ccf/ under Existing Customer – MSME/ Agri/ Other Grievance under category Technology: Internet Banking // Online SMS Alerts // Internet Banking: High-security password (OTP related category) जरिए शिकायत कर सकते हैं.