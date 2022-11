नई दिल्ली. अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड (SBI Card) है, तो यह खबर आपके काम की है. दरअसल, कंपनी क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किए गए रेंट पेमेंट्स पर प्रोसेसिंग फीस लेगा. ग्राहकों को भेजे गए एक एसएमएस के अनुसार, क्रेडिट कार्ड कंपनी क्रेडिट कार्ड के जरिए किए गए रेंट पेमेंट्स पर 99 रुपये और जीएसटी चार्ज करेगी. नए बदलाव 15 नवंबर, 2022 से प्रभावी होंगे.

इसके अलावा एसबीआई कार्ड मर्चेंट ईएमआई ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग फीस में भी बदलाव करने वाला है. पहले यह फीस 99 रुपये लगती थी जो अब बढ़कर 199 रुपये तक हो जाएगी. इसमे 18 फीसदी के हिसाब से जीएसटी भी लगेगा.

आईसीआईसीआई बैंक भी बढ़ा चुका है चार्ज

इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स से रेंट का एक फीसदी प्रोसेसिंग फीस चार्ज करने का ऐलान किया था. प्रोसिसिंग फीस 20 अक्टूबर, 2022 से लागू हो चुकी हैं. आईसीआईसीआई बैंक ने अपने क्रेडिट कार्डधारकों को भेजे गए एसएमएस में कहा था, “Dear customer, starting 20-10-2022, all transactions on your ICICI Bank credit card towards rent payment will be charged at 1% fee.”

दूसरे बैंकों ने भी रेंट पेमेंट के मामले में लगाई पाबंदियां

दूसरी ओर एचडीएफसी बैंक के यूजर्स को क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट्स पर 500 लिमिटेड रिवॉर्ड प्वाइंट्स ही मिलेगा जबकि यस बैंक ने इस तरह के ट्रांजैक्शन को महीने में 2 बार सीमित कर दिया है.

थर्ड पार्टी ऐप्स के माध्यम से रेंट पेमेंट

आमतौर पर पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबिक्विक, क्रेड, रेडजिराफ, माईगेट, मैजिकब्रिक्स जैसे थर्ड पार्टी ऐप हैं जो लोगों को क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट करने की अनुमति देते हैं. ये थर्ड-पार्टी ऐप क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट करने पर कन्वीनियंस फीस भी लेते हैं.