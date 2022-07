SBI Whatsapp Banking: एसबीआई ने लॉन्च किया वॉट्सऐप बैंकिंग, चैट से हो जाएंगे कई काम, जानिए डिटेल

नई दिल्ली. इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (Whatsapp) हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हो गया है. चाहे फैमिली हो या ऑफिस का कामकाज, यह हर जगह संपर्क का आसान जरिया बन चुका है. अब कई बैंक वॉट्सऐप के जरिए बैंकिंग सुविधाएं दे रहे हैं. इस बीच देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India) ने भी वॉट्सऐप बैंकिंग की सुविधा की शुरुआत कर दी है. अब आप एसबीआई के वॉट्सऐप नंबर पर चैट के जरिए बैंक बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट की जानकारी समेत कई सर्विस का फायदा ले सकते हैं.

स्टेप 1- एसबीआई वॉट्सऐप बैंकिंग के लिए जरूरी है रजिस्ट्रेशन

एसबीआई वॉट्सऐप बैंकिंग के तहत कोई भी सेवा प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर कराना होगा. इसके लिए आपको WAREG टाइप करना है फिर स्पेस देकर अपना अकाउंट नंबर लिखना है और 7208933148 पर SMS भेज देना है. यह मैसेज भेजना बहुत आसान है, देखें इसका फॉर्मेट- WAREG <space>Account Number और भेज दें 7208933148 पर. आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि उसी नंबर से यह मैसेज भेजें, जो आपके एसबीआई अकाउंट में रजिस्टर्ड हो.

वॉट्सऐप पर सेव कर लें नंबर 90226 90226

एसबीआई वॉट्सऐप बैंकिंग के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके वॉट्सऐप नंबर पर एसबीआई के नंबर 90226 90226 से खुद मैसेज आ जाएगा. इसके अलावा आप इस नंबर को सेव भी कर सकते हैं.

स्टेप 2- चैटिंग शुरू करें

अब Hi या Hi SBI टाइप करें. इसके बाद एसबीआई की ओर से ये मैसेज आएगा-Dear Customer,Welcome to SBI Whatsapp Banking Services!Please choose from any of the options below.1. Account Balance2. Mini Statement3. De-register from WhatsApp BankingYou may also type your query to get started.

स्टेप 3- अब आपकी ओर से 1 टाइप करने पर बैंक बैलेंस की जानकारी दी जाएगी जबकि 2 टाइप करने पर अंतिम 5 ट्रांजैक्शन के मिनी स्टेटमेंट की जानकारी दी जाएगी.

फिलहाल कौन सी सुविधाएं मिलेंगी

अकाउंट स्टेटमेंटमिनी स्टेटमेंट

24×7 ले सकते हैं सुविधाओं का फायदा

एसबीआई की वॉट्सऐप बैंकिंग के साथ आप 24×7 बैंकिंग सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं. आप अपना बैलेंस चेक करने, मिनी स्टेटमेंट समेत कई अन्य सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं.