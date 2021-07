SBI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, जल्द आएगा YONO ऐप का नया वर्जन

मुंबई. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई (State Bank of India) अपने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म योनो ऐप यानी YONO (You Only Need One App) के अगले वर्जन को शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है. एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा (Dinesh Khara) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

इंडस्ट्री बॉडी आईएमसी द्वारा आयोजित एक बैंकिंग कार्यक्रम के दौरान खारा ने कहा कि जब बैंक ने योनो की शुरुआत की थी, तब इसे रिटेल सेगमेंट के प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के रूप में लिया जाता था. उन्होंने कहा, ''एसबीआई अंतरराष्ट्रीय परिचालन के लिए योनो की क्षमता का इस्तेमाल कर सकता है. विशेष कर जहां हमारे पास रिटेल ऑपरेशंस है. हम योनो का इस्तेमाल व्यापार के लिए भी कर सकते हैं.''

एसबीआई चेयरमैन ने कहा, ''अब हम इस पर विचार कर रहे है कि इन सब सुविधाओं को योनो के अगले वर्जन पर एक साथ कैसे लाया जाए. यह कुछ ऐसा है जिस पर हम काम कर रहे हैं और जल्द ही इसके और सुविधाओं के साथ सामने आएंगे.''

बैंक की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2021 तक योनो को करीब 7.96 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया हैं और 3.71 करोड़ ने रजिस्ट्रेशन भी किया है.