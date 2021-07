SBI की नई सुविधा, सिर्फ 199 रुपये में ले सीए की सर्विस! जानिए सबकुछ

नई दिल्ली. देश का सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पहचाना जाता है अपने कस्टमर्स के लिए के लिए ऐसी सुविधाएं देने के लिए जिसका उन्हें सीधा फायदा मिले. इसी के तहत शनिवार को एसबीआई ने इनकम टैक्स डे के मौके पर अपने ग्राहकों को मुफ्त में टैक्स रिटर्न भरने का मौका दे रहा है. अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर एसबीआई ने इसकी जानकारी दी.

एसबीआई ने ट्वीट में लिखा, ''कि टैक्सपेयर्स YONO ऐप पर Tax2win की मदद से मुफ्त में अपना रिटर्न फाइल करें.'' वहीं, आप सीए की सर्विस भी ले सकते हैं. हालांकि इस सर्विस के लिए आपको फीस चुकानी होगी और यह 199 रुपये से शुरू होगी. वैसे सीए की मिनिमम फीस 549 रुपये है, लेकिन आज स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है तो जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस खास ऑफर का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं.

कैसे फाइल करें योनो ऐप के जरिए आईटीआई

आपको बता दें इसके लिए सबसे पहले योनो ऐप को लॉगइन करना होगा. इसके बाद में आपको शॉप एंड ऑर्डर पर जाएं. फिर टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट में जाएं. इसके बाद आपको Tax2Win दिखाई देगा. Tax2win टैक्सपेयर्स के लिए ई-फाइलिंग प्लैटफॉर्म है. इसकी मदद से टैक्स रिटर्न फाइल करना काफी आसान होता है.

SBI ने टैक्स टू विन के साथ करार किया

मालूम हो SBI ने टैक्स टू विन के साथ करार किया है और बैंक के योनो ऐप पर भी इसकी सुविधा दी गई है. अगर आप SBI YONO का इस्तेमाल करते हैं तो पहले मोबाइल पिन से इसे लॉगिन करें. Shop & Order वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और आपके सामने नया पेज खुलेगा. यहां Top Categories वाले विकल्प पर View All पर क्लिक करना है. पेज के सबसे नीचे Tax & Investment का विकल्प दिया गया है. वहां क्लिक करने पार Tax2win का ऑप्शन दिखाई देगा. वहां क्लिक करने पर आप एक नए पेज पर लैंड करते हैं. यहां फाइल आईटीआर नाउ का ऑप्शन आता है. यहां File it yourself और Get a personal eCA का ऑप्शन आता है.