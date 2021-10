खुशखबरी! इन ग्राहकों को घर बैठे मिलेंगे 20,000 रुपये तक कैश, जानें क्या है ये सुविधा?

नई दिल्ली. स्टेट बैंक (State Bank of India) में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. बैंक की ओर से ग्राहकों को कई खास तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. बैंक ने कोरोना संकट में ग्राहकों के लिए डोरस्टेप बैंकिग (SBI Doorstep Banking) सुविधा की भी शुरुआत की है. इस सुविधा में आपको कैश निकालने से लेकर पे ऑर्डर्स, नया चेकबुक, नया चेकबुक रिक्वेजेशन स्लिप संबधित कई तरह की सुविधाएं दे रहा है.

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में मिनिमम लिमिट 1,000 रुपये और मैक्सिमम लिमिट 20,000 रुपये की है. कैश विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट से पहले बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस होना अनिवार्य है. ऐसा नहीं होने पर ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा.

पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन

इस बैंकिंग सर्विस का फायदा लेने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा. आप ऑफिशियल लिंक https://bank.sbi/dsb पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

किन लोगों को नहीं मिलेंगी सुविधाएं

आपको बता दें ज्वाइंट अकाउंट, माइनर अकाउंट, जो नॉन पर्सनल अकाउंट, वहीं जिन कस्टमर्स का रजिस्टर्ड एड्रेस होम ब्रांच के 5 किलोमीटर के रेडियस में है उन्हें ये सुविधा नहीं दी जाएंगी.

कितना लगेगा इसमें चार्ज?

डोरस्टेप बैंकिग में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सर्विस के लिए 75 रुपये+जीएसटी चार्ज लगेगा.

इन नंबरों पर भी कर सकते हैं संपर्क

बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट या कॉल सेंटर के जरिए डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस के लिए रजिस्टर किया जा सकता है. इसके अलावा कामकाजी दिनों में टोल फ्री नंबर 1800111103 पर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच कॉल की जा सकती है. SBI डोरस्टेप बैंकिंग सर्विसेज के बारे में अधिक डिटेल्स के लिए ग्राहक https://bank.sbi/dsb पर विजिट कर सकते हैं. ग्राहक अपनी होम ब्रांच में भी संपर्क कर सकता है.

डोरस्टेप बैंकिंग की खासियत

1. इसके लिए होम ब्रांच में रजिस्ट्रेशन कराना होगा.2. जब तक कॉन्टैक्ट सेंटर पर ये सुविधा पूरी नहीं हो जाती तब तक होम ब्रांच में ही इसके लिए आवेदन करना होगा.3. पैसे जमा करने और निकालने दोनों की अधिकतम सीमा रोजाना 20 हजार रुपये है.4. सभी Non financial transactions के लिए सर्विस चार्ज 60 रुपये+जीएसटी जबकि financial transactions के लिए ये 100 रुपये+जीएसटी है.5. पैसा निकालने के लिए चेक और withdrawal form के साथ ही पासबुक की भी जरूरत होगी.