PharmEasy सहित तीन और IPO को मिली मंजूरी, चेक करें डिटेल

नई दिल्ली. मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने तीन और कंपनियों को अपना आईपीओ (IPO) लाने की मंजूरी दी है. इन कंपनियों में ऑनलाइन फार्मेसी फार्मईजी (PharmEasy) की पैरेंट कंपनी API होल्डिंग्स लिमिटेड ( API Holdings Ltd), वेलनेस फॉरेवर मेडिकेयर लिमिटेड (Wellness Forever Medicare Ltd) और CMR ग्रीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (CMR Green Technologies Ltd) शामिल हैं.

बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को कहा कि तीनों कंपनियों की तरफ से आईपीओ के संबंध में उसके पास दाखिल किए गए आवेदनों को मंजूरी दी जा रही है. इन कंपनियों ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के समक्ष सितंबर-नवंबर 2021 के बीच आवेदन किए थे.

जानिए कितने रुपये जुटाएंगी ये कंपनी

API होल्डिंग्स लिमिटेड- मसौदा प्रस्ताव के मुताबिक एपीआई होल्डिंग्स अपने आईपीओ के जरिये 6,250 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है. इस दौरान कंपनी नए शेयर बिक्री के लिए जारी करेगी. कंपनी के फाउंडर और शेयरहोल्डर्स आईपीओ में शेयर नहीं बेच रहे हैं. कंपनी के ड्राफ्ट पेपर्स के मुताबिक अगर इस प्री-आईपीओ राउंड का आयोजन होता है, तो आईपीओ का साइज कम हो सकता है.

वेलनेस फॉरेवर मेडिकेयर लिमिटेड- वेलनेस फॉरेवर की निर्गम के जरिये 1,500 करोड़ रुपये से अधिक राशि जुटाने की योजना है. इसके लिये 16,044,709 इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे. ऑफर-फॉर-सेल (OFS) में कंपनी की प्रमुख शेयरधारक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) अपने अधिकांश शेयर बेचेगी. वेलनेस फॉरएवर मेडिकेयर लिमिटेड में SII की फिलहाल 13.2 फीसदी हिस्सेदारी है. SII इस आईपीओ में अपनी 35.5 लाख शेयर बेचेगी.

CMR ग्रीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड- वहीं सीएमआर ग्रीन टेक आईपीओ के तहत 300 करोड़ रुपये मूल्य के नए शेयर जारी करने के साथ ही प्रवर्तकों एवं पुराने निवेशकों के पास मौजूद 33,414,138 शेयरों की बिक्री करेगी. आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल कर्ज को चुकाने और जनरल कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.