Share Market Update: मार्केट में उतार-चढ़ाव हावी, सेंसेक्स 236 अंक गिरकर बंद, निफ्टी 16200 के नीचे आया

Share Market Update : भारतीय शेयर बाजारों में आज मंगलवार को भी उतार-चढ़ाव हावी रहा. हरे निशान के साथ खुले बाजार लाल निशान के साथ बंद हुए. आज सेंसेक्स 236.00 अंक गिरकर 54052.61 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 89.55 अंक गिरकर 16125.15 के स्तर पर क्लोज हुआ. निफ्टी आज 16,200 का स्तर बचाने में नाकामयाब रहा. बैंक निफ्टी आज हरे निशान में बंद हुआ और 42.55 अंक की बढ़त इस इंडेक्स में रही.

Dr Reddy’s Labs, Kotak Mahindra Bank, HDFC, Nestle India और HDFC Bank आज निफ्टी के टॉप गेनर रहे. Divis Labs, Tech Mahindra, Grasim Industries, Hindalco Industries और HUL निफ्टी के टॉप लूजर रहे.

यह भी पढ़ें- दिग्‍गज निवेशक मार्क मोबियस बोले- जितना टूट चुका, उतना ही और गिर सकता है शेयर बाजार

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

ज्यादातर इंडेक्स डाउन

आज के कारोबार में IT, pharma, metal, FMCG, power और realty इंडेकस लगभग 1 फीसदी डाउन रहे. वहीं बीएसई मिडकैप इंडेक्स 0.8 फीसदी गिरावट में रहे और स्मॉल कैप 1 फीसदी नीचे बंद हुए. Geojit Financial Services के Head of Research Vinod Nair ने मनी कंट्रोल से कहा कि धीमी होती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई की वजह से बढ़ती ब्याज दरों की चिंता ने वैश्विक बाजार को परेशान करना जारी रखा.

यूरोप में कमजोर पीएमआई का असर

यूके और यूरोज़ोन कंपोजिट पीएमआई ने मई के महीने में व्यावसायिक गतिविधि में सबसे धीमी वृद्धि दर्ज की. इससे निवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर पड़ा. इसका असर भी आज मार्केट में देखने को मिला. घरेलू मोर्चे पर भी बाजार के दबाव में लगभग सभी सेक्टर नीचे रहे. जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तब अमेरिका बाजार डाउ जोन्स में 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही थी.

यह भी पढ़ें- लुढ़कते बाजार में वीनस पाइप्स के निवेशक मना रहे जश्न, प्रीमियम पर लिस्ट हुए शेयरों में लगा अपर सर्किट

आज सुबह भारतीय बाजार बढ़त में खुले थे लेकिन कुछ देर की ट्रेडिंग के बाद निफ्टी 16,250 के हाई से गिरकर 16,125 पर आ गया. बाजार ने फिर रिकवरी दिखाई और दोपहर के कारोबार में निफ्टी ने फिर 16,240 के स्तर को पार किया. लेकिन आखिरी सत्र में बाजार ने अपनी बढ़त गंवा दी और 16200 के नीचे क्लोज हुआ.