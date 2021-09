खुशखबरी: मोदी सरकार 17 सितंबर तक दे रही ₹50 हजार कमाने का मौका, जानिए आपको क्या करना होगा?

नई दिल्ली. अगर आप घर बैठे मोटी रकम कमाना (Earn money) चाहते हैं तो आपके पास शानदार मौका है. जहां आप 50 हजार रुपये कमा सकते हैं. जी हां…मोदी सरकार की ओर से एक खास कॉन्टेस्ट शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपको ये राशि इनाम (Earning opportunity) के रूप में दी जाएगी. इसमें भाग लेने के लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं और पैसे कमा (How to earn money from home) सकते हैं. इस प्रतियोगिता में आप 17 सितंबर 2021 तक भाग ले सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कैसे आप घर बैठे 50 हजार रुपये कमा सकते हैं-

जानें क्या करना होगा?बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जिसके तहत 2023 को बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है. इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया. इसी के तहत यह प्रतियोगिता Ministry of Agriculture and Farmers Welfare के तहत चलाई जा रही है.

भारत सरकार इस महत्वपूर्ण अवसर को चिह्नित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 पर एक उपयुक्त लोगो और स्लोगन/टैगलाइन जारी करेगी. इसके लिए सरकार आम जन के पास एक मौका है कि वह आकर्षित और उद्देश्यपुर्ण लोगो/टैगलाइन बनाना होगा. बता दें कि सरकार का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन द्वारा चिह्नित कठिन परिस्थितियों में बाजरा के स्वास्थ्य लाभों और खेती के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है.

My Gov India ने किया ट्वीटMy Gov India के ऑफिशियल ट्विटर हैंडिल पर इस बारे में जानकारी दी गई है. आपको बता दें इसके लिए सबसे पहले भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए लोगो डिजाइन कांटेस्ट का हिस्सा बनना होगा. इसमें आप 17 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं. इस प्रतियोगिता में जीतने वाले व्यक्ति को 50 हजार रुपये इनाम के तौर पर दिए जाएंगे.

जानें किसको क्या इनाम मिलेगाइसमें प्रथम पुरस्कार जीतने वाले प्रतिभागी को 50 हजार रुपये के साथ कांटेस्ट का ई-सर्टिफिकेट दिया जाएगा. वहीं, तीन प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिया जाएगा. इन सभी को ई-सर्टिफिकेट दिया जाएगा. ये है तीन कैटेगरी-कैटेगरी: 1st Prize, 2nd Prize, 3rd PrizeLogo: RS.50,000, 25,000, 10,000Slogan/Tagline: RS. 50,000, 25,000, 10,000

इस तरह करा सकते हैं रजिस्ट्रेशनइस कांटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको सबसे पहले myGov.in पोर्टल पर जाना होगा. यहां कांटेस्ट में जाकर लॉग इन टू पार्टिसिपेट टैब पर क्लिक करना होगा. इसके बाद में रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करनी होगी. रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको अपनी एंट्री दाखिल करानी होगी.अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं… https://www.mygov.in/task/logo-and-slogantagline-contest-international-year-millets-2023/