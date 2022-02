सोने में अब निवेश करना कितना सही? जानिए क्या कहते हैं ज़ेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत

Should you invest in gold: आज सोना 1 साल में अपनी सबसे ऊंची कीमत पर ट्रेड कर रहा है तो क्या इसमें निवेश करना फायदे का सौदा होगा? ज़ेरोधा के को फाउंडर निखिल कामत ने इस पर अपनी राय रखी है.