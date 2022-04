खुशखबरी : घट जाएगी Delhi से Srinagar की दूरी, सरकार का दावा- महज 8 घंटे में पूरा होगा सफर

Delhi to Srinagar in Just 8 Hours : केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कई सड़क परियोजनाएं चल रही हैं. इन परियोजनाओं को पूरी होने के बाद दिल्ली से श्रीनगर से पहुंचना आसान हो जाएगा और आने वाले समय में आप दिल्ली से महज 8 घंटे में श्रीनगर पहुंच पाएंगे. अभी इस दूरी को तय करने में करीब 24 घंटे लगते हैं.