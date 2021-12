नौकरी छोड़ शुरू करें ये सुपरहिट बिजनेस, हर महीने आराम से होगी 5-10 लाख की कमाई, जानें कैसे?

नई दिल्ली. अगर आप भी कोई बिजनेस (business idea) शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपके काम की खबर है. आज हम आपको ऐसे बिजनेस के (How to start own business) बारे में बताएंगे, जिसके जरिए आप हर महीने 5 लाख रुपये तक की कमाई (Earn money) कर सकते हैं. बता दें इन दिनों कार्डबोर्ड की काफी डिमांड है. ऑनलाइन बिजनेस में कार्डबोर्ड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. आजकल बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सभी सामानों की पैकेजिंग के लिए कार्डबोर्ड की जरूरत होती है.

इस बिजनेस को शुरू करके आप बंपर मुनाफा कमा सकते हैं और खास बात यह है कि इसकी डिमांड सालभर एक जैसी रहती है यानी इस बिजनेस में मंदी का सामना काफी कम करना पड़ सकता है. आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे हर महीने 5 से 10 लाख तक की कमाई कर सकते हैं.

कितना चाहिए कच्चा माल?

रॉ मैटेरियल की बात करें तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है क्राफ्ट पेपर. यह आपको बाजार में करीब 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाता है. बता दें आपका क्राफ्ट पेपर जितना अच्छा होगा बॉक्स की क्वॉलिटी भी उतनी ही अच्छी होगी.

कितनी जगह की होगी जरूरत?

इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको करीब 5000 स्क्वॉयर फीट जगह की जरूरत होगी क्योंकि इस बिजनेस में आपको प्लांट भी लगाना होता है साथ ही माल को रखने के लिए गोदाम भी बनाना होता है. कार्डबोर्ड बॉक्स का बिजनेस आपको ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे में आपको सामान लाने और ले जाने में परेशानी होगी. इस बिजनेस को ज्यादार लोग बड़े लेवल पर ही करते हैं.

मशीन की भी होती है जरूरत

इस बिजनेस में दो प्रकार की मशीनें होती है पहली Semi Automatic Machine और दूसरी है Fully Automatic Machine इन दोनों के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट का फर्क है उतना ही आकार का भी फर्क है.

जानिए कितना होगा प्रॉफिट?

इस बिजनेस में अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो इसकी डिमांड पूरे सालभर एक जैसी रहती है और कोरोना काल में तो इस तरह के बॉक्स की डिमांड में काफी तेजी देखने को मिली है. खास बात यह है कि इस व्यवसाय में प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा है यदि आप ग्राहक बनाने में सक्षम हैं और इसकी अच्छी मार्केटिंग करते है तो इस बिजनेस को शुरु करके हर महीने 5 से 10 लाख रुपये आसानी से कमाये जा सकते है.

कितना करना होगा निवेश?

निवेश की बात करें तो अगर आप इसको छोटे लेवल पर करना चाहते हैं तो कम निवेश करना होगा. बता दें इस बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली मशीनें महंगी होती है. अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो आपको करीब 20 लाख तक का निवेश करना होगा. वहीं, फुल ऑटोमेटिक मशीन के लिए करीब 50 लाख रुपये तक खर्च हो जाएंगे.