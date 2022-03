Startups में निवेश करने वालों को बड़ी राहत, सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, जानें क्या होगा फायदा

Startups get Up To 10 Years Relief : स्टार्टअप के लिए कंपनी में किए गए डेट इन्वेस्टमेंट को इक्विटी शेयरों (Equity Shares) में बदलने की समय-सीमा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले से नए उद्यमियों को कोरोना महामारी के प्रभाव से उबरने में मदद मिलेगी.