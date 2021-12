Super Stocks: पिछले 5 दिनों में 50% से ज्यादा रिटर्न दिया इन शेयरों ने! क्या आपके पास थे?

शुक्रवार, 10 दिसंबर 2021, को खत्म हुए सप्ताह में कुछ शेयर ऐसे भी रहे जिन्होंने 50 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया. इन्हें यदि सप्ताह के सुपर स्टॉक्स (Super Stocks) कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा. बात करें टॉप 5 स्टॉक्स की तो इनमें राजदर्शन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (Rajdarshan Industries Ltd), अंसल हाउसिंग लिमिटेड (Ansal Housing Ltd), नेक्सट मीडियावर्क्स लिमिटेड (Next Mediaworks Ltd), सेंचुरी एक्सट्रशंस लिमिटेड (Century Extrusions Ltd) और नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (Network 18 Media & Investments Ltd) शामिल रहे.