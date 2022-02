खुशखबरी! Air India के कर्मचारियों को दोहरा तोहफा, वापस होगा कटा वेतन और बढ़ेगी Salary

नई दिल्ली. एयर इंडिया (Air India) के पायलटों और कर्मचारियों (Pilots and Crew Members) के लिए खुशखबरी है. महामारी के दौरान उनकी सैलरी और अन्य अलाउंसेस (Salary and Other Allowances) में जो कटौती हुई थी, वह जल्द वापस मिलेगी. साथ ही सैलरी में भी इजाफा होने की संभावना है. दरअसल, एयर इंडिया के नए मालिक टाटा समूह (Tata Group) ने सैलरी और अलाउंसेस के रिस्ट्रकिचरिंग के तहत अपनी तीन एयरलाइंस के पायलटों एवं क्रू की सैलरी बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

कोरोना महामारी के दौरान एयर इंडिया की कमाई प्रभावित हुई थी, जिससे पायलट और क्रू की बेसिक सैलरी, फ्लाउंग अलाउंस (Flying Allowances) और लेओवर अलाउंसेज (इंटरनेशनल) में कटौती की गई थी. मामले से जुड़े टाटा समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कंपनी कर्मचारियों के लिए अलाउंसेस, लीव पॉलिसी और अन्य उपायों पर विचार कर रही है.

एयर इंडिया में काफी जटिलताएं

अधिकारी ने बताया कि सरकारी कंपनी होने के नाते एयर इंडिया में इन वेरिएबल को लेकर काफी जटिलताएं रही हैं. अब इसे टाटा समूह की एयरलाइंस की पॉलिसी से जोड़ने की जरूरत है. टाटा समूह ने हाल ही सरकार से एयर इंडिया का अधिग्रहण किया है. विमानन कंपनी में 12,085 कर्मचारी हैं, जिनमें 8,084 परमानेंट हैं.

सैलरी और अलाउंसेस पर कोई सूचना नहीं

एयर इंडिया के दो पायलटों ने कहा कि सैलरी और अलाउंसेस की बहाली लागू की जानी अभी बाकी है. इन पायलटों में एक कैप्टन और एक फर्स्ट ऑफिसर शामिल है. इनमें से एक ने कहा कि अभी तक सैलरी में हुई कटौती को बहाल करने के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है. इस बीच, नए प्रबंधन के तहत सैलरी का भुगतान जल्द हो गया है.

फ्लाउंस अलाउंस का भुगतान

पायलट ने कहा कि जनवरी के लिए फ्लाउंग अलाउंस का भुगतान फरवरी में कर दिया गया है. पहले यह कम-से-कम तीन महीने बाद मिलता था. उद्योग के एक अधिकारी ने कहा कि एयर इंडिया में वेतन टाटा समूह के अन्य एयरलाइन की संरचना के अनुरूप होने की संभावना है. टाटा समूह के पास एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के अलावा एयर एशिया इंडिया और विस्तारा में मेजॉरिटी स्टेक (बहुलांश हिस्सेदारी) है.

एक समान होगा सैलरी स्ट्रक्चर

एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि एयर इंडिया के कर्मचारियों का वेतन ढांचा जटिल है. टाटा समूह इसे आसान करेगा और अपने अन्य एयरलाइंस की तरह ही एक समान ढांचा विकसित करेगा. समूह ने अपने परिचालन और सेवा मानकों में सुधार के लिए एयर इंडिया के लिए 100 दिवसीय योजना शुरू की है.

महामारी के दौरान हुई थी कटौती

महामारी के दौरान एयर इंडिया के कर्मचारियों के लेओवर अलाउंसेस में 60-70 फीसदी कटौती की गई थी. फ्लाइंग अलाउंज में 40 फीसदी कटौती हुई थी. इसके लिए जनवरी में एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंपे जाने से पहले इसके पायलटों ने एयरलाइन के पूर्व प्रबंधन को पत्र लिखकर कटी सैलरी वापस देने की मांग की थी. कहा था कि कोविड-19 अवधि के दौरान किए गए आय से अधिक वेतन कटौती को आसान बनाने के साथ वापस लाया जाना चाहिए.