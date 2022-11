Telecom Bill 2022: आपके एक सुझाव से बदल सकता है टेलीकॉम कानून, बस आज तक का है टाइम

नई दिल्ली. फर्जीवाड़ा को कम करने और यूजर्स को ज्यादा पावर देने के लिए सरकार की ओर से टेलीकॉम बिल लाया गया है, जिस पर इंडस्ट्री और एक्सपर्ट से सुझाव मांगे हैं. अगर आप टेलीकॉम बिल (Telecom Bill 2022) पर सरकार को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपके पास बस आज का मौका है. इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में यूजर्स के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा है वो है राइट टू नो (Right to Know). यानी कि अब ग्राहकों को ये पता होगा कि वॉट्सऐप या दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो उनको कॉल या मैसेज कर रहा है.

इस बिल पर टेलीकॉम कंपनियां और टेक कंपनियां आमने सामने हैं. टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि OTT को भी रेगुलेशन के दायरे में लाया जाए. जबकि टेक कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं. टेक कंपनियां WhastApp, Telegram, Google Duo और फेसबुक मैसेंजर को रेगुलेशन के दायरे में लाने का विरोध कर रही हैं.

OTT कंपनियों को लाइसेंस नियमों के दायरे में लानें की मांग

सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) का कहना है कि OTT कंपनियों को भी लाइसेंस नियमों के दायरे में लाया जाए. उनका कहना है कि इन OTT कंपनियों पर सामान सेवाएं देने के लिए एक सामान ही नियम लागू हो. साथ ही वे टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क बनाने में सहयोग दें.

क्या कहना है OTT कंपनियों का

जबकि, OTT कंपनियों का कहना है कि उन्हें लाइसेंस के दायरे में लाने से इनोवेशन प्रभावित होगी. OTT पर पहले से ही IT इंटरमीडियरीज और MIB नियम लागू हैं. ऐसे में एक और रेगुलेशन से OTT कंपनियों की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. BIF, Nasscom और IAMAI ने भी इसका विरोध किया है.

टेलीकॉम बिल के ड्राफ्ट में OTT कम्युनिकेशंस सर्विसेज को टेलीकॉम सर्विसेज के दायरे में लाने का प्रस्ताव है. ऐसा होने से WhatsApp, Signal, Telecom जैसे प्लेयर्स को भी लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन समेत अन्य नियमों की बाध्यता पूरी करनी होगी. ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल में सरकार ग्राहकों के हित के बचाव, कंपिटीशन को बनाए रखने, टेलीकॉम सर्विस को जारी रखने के लिए लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन समेत कई अन्य तरह के पेनाल्टी और चार्जेज भी माफ कर सकती है.

स्पेक्ट्रम आवंटन पर भी विशेष प्रावधान

इसके अलावा टेलीकॉम बिल में स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर भी स्पष्टता दी गई है. इसमें कहा गया है कुछ जरूरी सरकारी कामों को छोड़ दें तो भविष्य में एयरवेव्स का आवंटन नीलामी के जरिए ही होगी. अगर कोई टेलीकॉम कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसके जारी किया गया स्पेक्ट्रम सरकार के नियंत्रण में चला जाएगा. लाइसेंस फीस समेत किसी अन्य तरह के डिफॉल्ट की सूरत में भी सरकार ऐसी कंपनी को जारी स्पेक्ट्रम नियंत्रण वापस ले सकती है.