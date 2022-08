ये 3 स्टॉक जल्द ही बोनस शेयरों की घोषणा करेंगे, निवेश करने से पहले पढ़िए हर एक कंपनी का डिटेल

तीन कंपनियां अगले हफ्ते बोनस शेयरों पर विचार और घोषणा करने जा रही हैं. ये तीन कंपनियां सायनंद कमर्शियल, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया और भारत गियर्स लिमिटेड हैं. Saianand Commercial Ltd 25 अगस्त को बोनस शेयर के मुद्दों पर विचार करने जा रहा है.

मुंबई. कंपनियों के तिमाही रिजल्ट का मौसम समाप्त होने वाला है. अधिकांश कंपनियों ने अपने Q1 परिणामों की घोषणा कर दी है. अब शेयरधारक लाभांश यानी डिविडेंड और बोनस शेयरों के रूप में कंपनियों से इनाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं. ऐसे शेयरधारकों के लिए एक अच्छी खबर है. तीन कंपनियां अगले हफ्ते बोनस शेयरों पर विचार और घोषणा करने जा रही हैं.

ये तीन कंपनियां सायनंद कमर्शियल, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया और भारत गियर्स लिमिटेड हैं. भारत गियर्स ने पहले भारतीय एक्सचेंजों को सूचित किया था कि उसका बोर्ड 19 अगस्त 2022 को बोनस शेयर जारी करने पर विचार करने जा रहा है. अब उसने 24 अगस्त 2022 को बोर्ड की बैठक को पुनर्निर्धारित किया है.

यह भी पढ़ें- मल्टीबैगर सुपर स्टॉक: 1 लाख रुपये के निवेश को बना दिया 4 करोड़ से अधिक, अब निवेश करना चाहिए या नहीं?

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

Saianand Commercial Ltd

माइक्रो-कैप कंपनी Saianand Commercial Ltd के निदेशक मंडल 25 अगस्त 2022 को बोनस शेयर के मुद्दों पर विचार करने जा रहा है. BSE की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, Saianand Commercial Ltd ने भारतीय एक्सचेंजों यह जानकारी दी है. इसमें कहा गया है कि कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश के मुद्दे पर 25 अगस्त, 2022 को विचार करेगा.

Insecticides India

Insecticides India Ltd के निदेशक मंडल 20 अगस्त 2022 को होने वाली अपनी बैठक में बोनस शेयरों पर विचार और अनुमोदन करने जा रहे हैं. बोनस शेयर पर भारतीय शेयर बाजार को सूचित करते हुए, Insecticides India Ltd ने अपनी हालिया एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है.

यह भी पढ़ें- क्या आपके डीमैट अकाउंट में हैं डीलिस्टेड कंपनी के शेयर, अब कैसे निकालें अपनी पूंजी?

Bharat Gears

पहले, इस स्मॉल-कैप कंपनी ने बीएसई को सूचित किया था कि उसका निदेशक मंडल 19 अगस्त 2022 को होने वाली अपनी वित्त समिति की बैठक में बोनस शेयरों पर विचार करने जा रहा है. हालांकि, कंपनी ने 19 अगस्त 2022 को बीएसई को सूचित किया कि बैठक 24 अगस्त 2022 को पुनर्निर्धारित किया गया है.