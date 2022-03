खुशखबरी! ये चार Companies अपने शेयरधारकों को बांट रही हैं डिविडेंड, क्या आपके पास भी हैं इन कंपनियों के शेयर

Four Companies To Soon Pay Special Dividend : स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध कंपनियां (Listed Companies) मुनाफे का एक हिस्सा शेयरधारकों (Stock Holders) को डिविडेंड के रूप में देती हैं. जो कंपनियां डिविडेंड देने की तैयारी में हैं, उनमें सनोफी इंडिया, क्रिसिल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रेल विकास निगम लिमिटेड शामिल हैं.