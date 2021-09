Aadhaar कार्ड अपडेट करने के लिए चाहिये ये डाक्यूमेंट्स, UIDAI ने जारी की लिस्ट

नई दिल्ली. UIDAI ने आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना दी है. अगर आप अपने आधार कार्ड में कुछ अपडेट कराना चाहते हैं, तो ये आपके लिए जरूरी खबर है. बैंक में खाता से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक आजकल सभी जगह आधार का इस्तेमाल होता है तो ऐसे में गलत Date of Birth या फिर गलत एड्रेस आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है इसलिए अगर आपके आधार में कुछ भी गड़बड़ है तो उसको सही करा लीजिए.

UIDAI की ओर से डॉक्युमेंट की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि आपको आधार अपडेट कराने के लिए कौन कौन से डॉक्युमेंट वैलिड होंगे.

UIDAI ने किया ट्वीटआधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने अपने ट्वीट में इसके बारे में जानकारी दी है. ट्वीट में लिखा है कि यदि आप आधार को अपडेट करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा उपयोग किया गया डॉक्युमेंट आपके नाम पर हो और वैलिड हों.

स्वीकार होते हैं ये डॉक्युमेंटUIDAI के मुताबिक, वह आधार में Proof Of Identity के लिए 32 डॉक्युमेंट स्वीकार करती है. Proof Of relationship के लिए 14 डॉक्युमेंट, DOB के लिए 15 और Proof of Address (PoA) के लिए 45 डॉक्युमेंट स्वीकार करती हैं. आइए चेक करें इन डॉक्युमेंट की लिस्ट.

Proof Of Relationship1. मनरेगा जॉब कार्ड2. पेंशन कार्ड3. पासपोर्ट4. आर्मी केंटीन कार्ड

DOB Documnets1. बर्थ सर्टिफिकेट2. पासपोर्ट3. पैन कार्ड4. मार्क शीट्स5. SSLC बुक/सर्टिफिकेट

Proof Of Identity (PoI)1. पासपोर्ट2. पैन कार्ड3. राशन कार्ड4. वोटर आईडी5. ड्राइविंग लाइसेंस

Proof of Address (PoA)1. पासपोर्ट2. बैंक स्टेटमेंट3. पासबुक4. राशन कार्ड5. पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट6. वोटर आईडी7. ड्राइविंग लाइसेंस8. बिजली बिल9. पानी बिल