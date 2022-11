Aadhaar Card Update: 10 साल में एक बार आधार कार्ड अपडेट करना जरूरी नहीं, UIDAI ने दी जानकारी

नई दिल्ली. आज के समय में हम सभी के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) एक जरूरी डाक्यूमेंट है, जिसके बिना हम अपने घर से लेकर सरकारी कामकाज के बारे में सोच भी नहीं सकते. लोगों द्वारा आधार नंबर का इस्तेमाल कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है. अगर आपके आधार को जारी किए हुए 10 साल हो गए हैं तो उसे अपडेट करना अनिवार्य नहीं है. UIDAI ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है.

दरअसल, कुछ समय से ये खबर सामने आ रही थी कि 10 सालों में एक बार भी जिसने अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं किया है, उन्हें आधार कार्ड को अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें: EPF को ऑनलाइन कैसे करें ट्रांसफर? बेहद आसान है तरीका- जानें प्रोसेस

Attention: #Aadhaar holders are encouraged to get their documents updated which helps in ease of living, better service delivery & also enables accurate authentication. Residents “may” do so on completion of every 10 years & is not #mandatory.

UIDAI ने ट्वीट कर दी जानकारी

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया था कि आधार कार्ड को अपडेट कराना अनिवार्य नहीं है. हाल ही में जारी एक प्रेस रिलीज में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देश के नागरिक हर 10 साल के पूरा होने पर ‘ऐसा कर सकते हैं’ यानी अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं. लेकिन ये अनिवार्य नहीं है.

ये भी पढ़ें: पैसेंजर व्हीकल मार्केट में बड़ा उछाल, अक्टूबर में हुई 2.91 लाख यूनिट्स की सेल